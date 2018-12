Java që filloi sot pritet të shoqërohet nga moti që do të jetë me vranësira mesatare deri të dendura dhe rreshje të pakta shiu të pakta përgjatë vijës bregdetare.

Era do të jetë me drejtim Veriperëndim (NË) me shpejtësi 8 m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forcës 3 me lartësi vale 0,5 deri në 1,0 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë me rritje .

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore -1/9°C

Zonat e ulëta 6/17°C

Zonat bregdetare 8/18°C /Lajmifundit.al