Ja si të dobësoheni duke ngrënë hudhra

Hudhra është një nga përbërësit më të përdorur në kuzhinat e gjithë botës. Ka një shije të veçantë dhe e bën më të veçantë ushqimin. Nëse e ha të gjallë mund të shërbejë për të parandaluar si dhe për të kuruar shumë sëmundje.

Hudhra mund të normalizojë hipertensionin, kolesterolin si dhe të parandalojë sëmundjet koronare si dhe infarktin. Hudhra ndër të tjera ka një efekt detoksifikues si dhe ndihmon në pastrimin e infeksioneve intestinale, në normalizimin e tretjes, ndër të tjera mund të trajtojë dhe problemet e impotencës.

Hudhra duhet ngrënë e gjallë në mënyrë që të merren të gjitha benefitet e saj. Ajo është shumë e mirë për përmirësimin e sistemit imunitar, por para se ta konsumosh është mirë të marrësh këshillën e mjekut apo farmacistit. Gratë shtatzënë nuk duhet ta konsumojnë, ashtu si dhe personat që i janë nënshtruar së fundmi ndërhyrjeve kirurgjikale.

Nëse përzien 4 thelpinj hudhre me mjaltë dhe e konsumon përbërjen çdo mëngjes do të mund të humbësh peshë si dhe do të ndjehesh më i shëndetshëm.