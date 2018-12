Ja cilët janë personat, që kanë prejardhje aliene bazuar në grupin e gjakut

Arsyeja pse ekzistojnë disa grupe gjaku pikë së pari ka të bëjë me proteinat e ndryshme që ndodhen brenda këtyre grupeve. Së fundmi është zbuluar se nëse ke RH negative (rrezus negativ) ka mundësi që ADN-ja juaj të jetë aliene.

Sa i takon kësaj studiuesit kanë zbuluat se personat me RH negativ nuk e kanë gjenin evolutiv themelor që nga primatët.

Grupet e gjakut me RH pozitive kanë disa proteina të cilat nuk gjenden tek grupet me RH negative.

Megjithëse ka shumë persona që kanë grup gjaku negative, shkencëtarët ende nuk e dinë se nga është origjina e këtij grupi gjaku.

Në disa studime shkencëtarët kanë dalë në përfundimin se personat që kanë grupin e gjakut me RH negative mund të jenë të lidhur me ndonjë tribu apo grup