Ish e dashura e burrit i kthehet në makth, 32 vjeçarja tregon sesi përndiqej

Një nënë e martuar, 32- vjeçare, ka kaluar momente të tmerrshme teksa përndiqej prej kohësh nga një grua 42- vjeçare, e cila kishte pasur një raport jashtëmartesor me bashkëshortin e saj.

Kjo e fundit e telefononte dhe i dërgonte mesazhe për rreth 3 vjet, derisa 32-vjeçarja vendosi ta kallëzojë në Prokurori shtetasen H.A. për “Përdorim me keqdashje të thirrjeve telefonike”.

Kallëzimi penal është kryer më 20 prill 2018, ndërsa vendimi për 42-vjeçaren nga Gjykata e Tiranës është marrë së fundmi.

Në kallëzimin e saj, viktima, ndër të tjera, shpjegonte para prokurorëve se kishte rreth 3 vjet që përndiqej me sms me përmbajtje dhune dhe ofenduese nga shtetasja H.A. “Ka rreth 3 vjet që shtetasja H.A. më shqetëson, duke më dërguar sms me përmbajtje dhune dhe ofenduese.