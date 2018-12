“I përçau PD-LSI”, studentët i përgjigjen Ramës

Pas statusit të kreut të qeverisë në Tëitter, se studentët janë përçarë nga “maskat e LSI-PD”, kanë reaguar studentët.

Ata iu përgjigjën Ramës duke thënë se s’janë përçarë aspak dhe se nuk kanë fare nevojë për dialog, por vetëm të plotësohen kërkesat.

“Nuk mund ta përjashtojmë faktin që ka studentë me forume politike, por ne nuk jemi specialistë të fushës, të zgjidhen ato pika, të shtojë ato që ai mendon. Por nëse do dialog me ne, të plotësojë pikat.

Nuk jemi të përçarë. Protesta e vërtetë është këtu, sepse problemi ka dalë nga kjo ministri, vendimet që janë nxjerrë nga këtu. S’kemi asgjë as për Ramën, as me opozitën.

Edhe ne do rrimë këtu natën për të lexuar libra. S’jemi përçarë fare, si ata te kryeministria, si ata te Zogu i Zi jemi të gjithë bashkë.