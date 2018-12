Java e ardhshme do të sjellë një ulje të ndjeshme të temperaturave në të dyja ekstremet, të cilat pritet të zbresin në disa gradë celsius.

Meteorologët parashikojnë ulje deri në -7 gradë në kryeqytet dhe deri në -13 gradë në zonat malore.

Era do të jetë me drejtim Verilindje (NE) me shpejtësi 15 m/sek në bregdet.

Valëzimi do të jetë i forcës 4 me lartësi vale 1,5 në detet Adriatik dhe Jon.