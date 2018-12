Horoskopi ditor: 9 dhjetor 2018

Dashi

Venusi në dashuri ofron mundësi të mira për të rregulluar krisjet në çiftet e vjetra dhe për të forcuar dialogun. Sqarime në horizont për ata që janë përballur me ndryshimet dhe keqkuptimet. Hëna gjithashtu këshillon beqarët të marrin kohë për të reflektuar mbi dashurinë. Ditë e qetë kjo e sotmja në punë. Jupiteri ndikon çdo nismë të madhe nga ana e tij dhe premton ndihmë.

Demi

Dita fillon me disa fatkeqësi që do t’ju shqetësojnë shumë. Sot ju do të vendoseni në shtëpi dhe familjen në plan të parë dhe madje edhe nëse nuk jeni të lirë të zgjidhni, do të përshtateni. Ndjesi të pazakonta dhe emocionuese parashikojnë yjet për beqarët, së shpejti do të ketë lajme të mira. Marsi dhe Jupiteri do të jenë mbështetësit tuaj në sektorin profesional dhe do ju ndihmojnë në çdo hap që do hidhni.

Binjakët

Sot ju mund ta keni të vështirë të kontrolloni emocionet tuaja dhe ju mund të jeni pre e lehtë, të ndihmuar nga Venusi do t’ju bëjnë të ndiheni të çorientuar. Për ata që janë vetëm nuk do të ketë momente intensive dhe asgje të re, gjithsesi kjo nuk do të thotë të mos tregoheni të kujdesshëm. Mos e humbni kohën me gjëra të pahijshme dhe jini konkret në çdo gjë që bëni. Kryeni projekte dhe ide të dizajnuara mirë.

Gaforrja

Një ditë plot kënaqësi, si në dashuri dhe në sferën e punës. Ju do të merreni me çështje të njohura që do i zgjidhni në sajë të hijeshisë tuaj dhe disponueshmërisë tuaj. Beqarët mund të gëzojnë një ditë relaksi absolut në vend. Periudhë e dendur me angazhime, por ju nuk ankoheni për shkak se ato janë pjesë e rrugës që keni marrë.

Luani

Nëse ju mendoni se personi që ju keni të ngushtë nuk ishte për ju, mendohuni përsëri tani. Dashuria dhe afërsia e tij tregojnë të kundërtën! Edhe ata që janë vetëm mund të kenë bërë një gjykim të nxituar në lidhje me një person, reflektoni. Mos lini pas dore angazhimet dhe detyrat tuaja dhe bëni gjithçka me vendosmëri. Vullneti nuk do t’ju mungojë në sajë të Marsit.

Virgjëresha

Jepini vetes më shumë durim për të kapërcyer këtë moment, me vullnet të mirë dhe me ndihmën e të dashurit/ës mund të bëni atë. Gjithashtu dëgjoni disa këshilla nga ata që ju duan. Nëse jeni vetëm, mos prisni që të tjerët të ndërmarrin hapin e parë.

Peshorja

Sot ju do të duhet të rishikoni mënyrën tuaj të lidhur me partnerin/en tuaj, të jeni më pak strikte dhe më pak të ngurtë,. Zemrat e vetmuara që po kalojnë një kohë të vështirë do të duhet të jenë të durueshëm dhe të presin për kohë më të mira. Projektet që kanë filluar do të kërkojnë përkushtim dhe lodhje, prandaj yjet ju këshillojnë një pushim këtë fundjavë.

Akrepi

Mundësi të mira për të korrigjuar disa gabime të vogla të së kaluarës, një sqarim mund të ruaj një marrëdhënie, por të jeni të hapur për çdo zgjidhje. Nëse jeni vetëm, mos u shqetësoni për një person që nuk ju meriton! Mundësi të shkëlqyera për ata që kërkojnë një punë të re për të pasur lajme pozitive. Gjithashtu shikoni për rrugë alternative.

Shigjetari

Mëngjes dhe pasdite e zënë. Mbrëmja mund të rezervojë momente relaksi absolute në shoqërinë e gjysmës saj të ëmbël. Përfitoni nga kjo për të gëzuar momentet e paqes dhe qetësisë. Beqarët mund të kalojnë një mbrëmje të paharrueshme me miqtë.

Bricjapi

Ka shpresa të mëdha se marrëdhënia me partnerin/en tuaj do të stabilizohet pas disa peripecive që keni kaluar në çift, por ju duhet të bëni pjesën tuaj dhe të angazhoheni në mënyrë çdo gjë të shkojë në drejtimin e duhur. Beqarët do të duhet të përpiqen të jenë më të rezervuar në takime.

Ujori

Një çështje që ju intereson papritmas mund të zgjidhet, por melankolia e këtyre ditëve ende nuk do t’ju braktisë. Qëndroni dhe jini optimist. Beqarët kanë mundësi të mira për të bërë takime të reja, në mesin e njohjeve është dikush që po mendon për ju. Reflektoni para se të flisni ose të merrni vendime që lidhen me punën tuaj.

Peshqit

Venusi duket në anën tuaj dhe është e mundur që sot çdo gjë do të vendosen poshtë, madje edhe në jetën e dashurisë. Nëse e doni dikë, përpiquni ta vendosni atë në qendër të jetës suaj. Rrethanat e favorshme mund të çojnë në takime pozitive për beqarët.