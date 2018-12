Gruaja u shpërndan ushqim studentëve protestues

Protesta e studentëve është mirëpritur dhe mbështetur nga të gjithë shqiptarët veçanërisht nga banorët e Tiranës.

Ditën e stome një grua ka bërë gjestin madhështor, duke dalë nga shtëpia me qese me ushqime të cilat ua shpërndau studentëve në shenjë solidariteti me kauzën e tyre.



Gjesti i gruas është brohoritur edhe vlerësuar nga studentët.

‘Kanë që në mëngjes që protestojnë. Ata janë në të drejtën e tyre, unë jam bashkë me ta. Ju them të protestojnë dhe atë që nuk arritëm ta bëjmë ne, brezi jonë ta bëjnë këta të rinj sot’, u shpreh gruaja.