Gjatë gjithë kësaj kohe i keni karikuar telefonat gabim, zbuloni pse

Është e vështirë të kalojmë një ditë pa përdorur telefonin. Tani është bërë pjesë e jetës tonë dhe nuk e heqim dot nga dora, sepse në një farë mënyre na mban të lidhur jo vetëm me miqtë, por dhe me botën. Megjithatë, ka një problem me to. Është pikërisht bateria dhe mesa duket ne e paskemi përkeqësuar atë.

1. Mos vazhdoni ta karikoni kur bateria është 100%



Momenti më i keq për të karikuar telefonin është gjatë natës, pasi në momentin kur telefoni karikohet 100% dhe vazhdon të karikohet arrin në atë që quhet ‘ngarkesë Kjo shkakton tensionin e lartë të telefonit tuaj dhe ndikon menjëherë në baterinë e tij. Bateria nuk duhet të jetë asnjëherë e plotë pasi mund t’ju japi probleme më pas.

2. Karikojeni telefonin sa herë të mundeni gjatë ditës

Është më mirë të karikoni telefonin tuaj sa herë të mundeni gjatë ditës sesa ta karikoni menjëherë sa bateria shkon 1%. Kjo ndihmon që bateria të optimizohet dhe të qëndrojë më gjatë.

3. Hiqni mbrojtësen

Kompania ‘Apple’ ka thënë se duhet të hiqni mbrojtësen përpara se të karikoni telefonin. Gjithashtu, kur jeni jashtë mundohuni të mos e ekspozoni telefonin në diell apo në temperatura të larta.