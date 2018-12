Fshesa në qeverinë Rama, Kryemadhi: Surreli ra!

Kryetarja e LSI, Monika Kryemadhi, deklaroi se sot ra qeveria e Surrelit jo qeveria e shqiptarëve.

Në një dalje për mediat pas ndryshimeve në qeveri të lajmëruara nga Rama, Kryemadhi tha: “ra qeveria e Surrelit, por sot mu krijua bindja përfundimisht që edhe PS u kthye në partinë e Surrelit.

Qeveria e Surrelit ra se mashtroi shqiptarët duke u thënë se do paguajnë taksa më pak, por paguajnë taksa më shumë. U bëj thirrje socialistëve të ndershëm të cilët sot Edi Rama i ktheu në parti të Surrelit që të reagiojnë, të marrin fatet e PS në dorë.

Nëse nuk e bëjnë ata do ta bëjnë shqiptarët sepse nuk do të lejojë njeri Edi Ramën që të përdhosë dhe nëpërkëmbë shqiptarët dhe fëmijët e tyre. Sot Edi Rama do vetëm një të fryrë dhe është gati për të rënë në humnerën e tij që u ka ndërtuar shqiptarëve|.

Kryemadhi u bëri thirrje qytetarëve ti bashkohen protestës së emigrantëve para Kryeministrisë. /Lajmifundit.al