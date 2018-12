FOTO/ Ministrja e re e Ramës me çantë 4500 dollarë

Dje kreu i qeverisë Edi Rama prezantoi ndryshimet e tij në kabinetin qeverisës.

Disa ministra të cilët kishin 5 vjet në qeveri iken dhe u zevendësuan me të tjerë, disa anonime e disa pa kurrfarë eksperience as politike por as administrative.

Një ndër ministrat e rinj është edhe Elisa Spiropali e cila në foton e mëposhtme bërë publike në rrjetet sociale duket se ka një çantë shumë të shtrenjtë. Sipas shenimt në rrjet ajo çantë ka një vlerë 4.500 dollarësh.

Vlerë kjo qe është e barabartë me sasinë e të ardhurave të një familje në Kolonjë ku ajo është deputete.