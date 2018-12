Fiks Fare zbulon policët që shitën provat në komisariatin e Kavajës

Fiks Fare pas transmetimit të mbrëmshëm të skandalit që ndodhi në policinë e shtetit,ku sekseri Klodian Gagu tregoi lidhjet me punonjës të komisariatit të Policisë së Kavajës, të cilët marrin përsipër të shesin provat e vendngjarjes, sot zbuloi emrat e punonjësve të Policisë së Kavajës të përfshirë në këtë ccështje

Pas skandalit të transmetuar në emisionin investigativ Fiks fare, Shërbimi i Çështjeve të Brendshme arrestoi sekserin Klodian Gago, ndërsa po hetohet në gjendje të lirë edhe shtetasin Hysni Luzi , i prezantuar në këtë investigim si daja i qytetarit të cilit iu grabitën 6,5 milionë lekë .

Sekseri Klodian Gagu dhe daja i qytetarit, në të gjitha bisedat që bëjnë për nxjerrjen e dokumentit nga policia shkencore,i cili identifikon autorin e grabitjes së lekëve, i referohen shoferit të shefit të komisariatit të policisë së Kavajës, i cili njihet me emrin Festim.

Sekseri i prezantuar me emrin Klodian Gagu, në të gjitha bisedat që bën me qytetarin kuptohet që ka njohuri për detajet e dosjes së grabitjes së shtëpisë së tij, dosje e kthyer nga prokuroria e Kavajës në komisariatin e policisë për identifikimin e autorëve të ngjarjes

Në bisedat e sekserit, përmenden disa punonjës të tjerë të komisaritit të policisë së Kavajës, si inspektori i rendit dhe oficeri i krimeve që mbulon zonën e Ciaklleshit, të cilët, siaps tij, nuk kanë kryer hetime në vendngjarje dhe nuk kanë zbuluar qëllimisht autorët e grabitjes.

Sipas sekserit, në vjedhjen e kryer në banesën e Shyqyri Xhafës janë përfshirë njerëz të afërm të policëve të Kavajës, prandaj policia nuk ka identifkuar personat të cilëve u përkisnin shenjat e gishtërinjve të gjetura në vendngjarje

Qytetari i kërkon disa herë sekseri Klodian Gagut dhe dajës, Hysni Luzi që të sillnin në takim edhe shoferin e shefit të komisariatit, emri i të cilit është Festim Kullolli, por në asnjë moment punonjësi i policisë, sipas sekserit, nuk ka pranuar të ishte prezent në këto takime

Pasi kryhet pagesa e dy kësteve të tjera, 150 000 lekë të reja, sekseri Gagu e kërcënon qytetrin që të mos diskutojë asnjëherë pë rkëtë Pazar të bërë me të, pasi rrezikon edhe jetën “ Mbyll gojën se ndryshe na pret plumbi, veç vdekja na pret “ shprehet Gagu.

Pasi merr këstin e fundit të pagesës sekseri i dorëzon qytetarit dokumentin që mban firmën e ekspertit të policisë shkencore, dokument i lëshuar që në 5 qershor 2018, pra 6 muaj më parë

Sekseri pranon që t’i japë qytetarit një fotokopje të këtij dokumenti, pasi dokumenti origjinal duhej t’i kthehej shoferit të shefit të komisariatit të policisë së Kavajës. Pas këtij dorëzimi, sekseri emrr përsipër që të negociojë për kthiin e lekëve të vjedhura te qytetri por kundrejt një pagese tjetër, prej 150 mjë lekësh të reja

Përveç bisedave me sekserin dhe dhënies së lekëve Fiks Fare, ka mundur të xhirojë edhe momentin e arrestimit të Klodian Gagut, i cili u arrestuar në momentin që ai mori një milionëshin e fundit të lekëve nga 2. 5 milion lekë që kishte marrë në total . Arrestimi i tij në flagrancë u bë në një lokal në qendër të qytetit të Kavajës, nga strukturat e SHÇBA-së.

***

Takimi ku sekseri i policisë Klodina Gagu merr shumën prej 500 mijë lekësh të vjetra

Sekseri– Të lemë atje përpara ty ne

Qytetari – Këtu, këtu. I mora tek baba për Zotin. Po ça të bëj unë o Klod.

Sekseri– Të jemi korrekt pra, kjo është korrektesa ja edhe unë tregohem më korrekt me ty. A i ke numëruar?

Qytetari – O Klod, ja vëlla ja, 1, 2,100, 120, 140,160, 180, 190,200. 1.2.3,4,5,6,7,8,9,10, 300 ke, 1,2,4,5,6,7.8.9.10, 400, 2,3,4,6,7,8,9, (numëron leket dhe ja jep Klodit )

Sekseri– 500 ti numëroi

Daja i qytetari – Një milion e gjysmë i ke.

Sekseri– Tani kam me të marr edhe një milion. Jo një milion e gjysmë. Ne dhe një milion ke për të dhënë. Tani ditën që të jesh gati me një milionëshin, thuaj dajës je gati. O zemra ime kur të jesh gati me një milionëshin thuaj dajës jam gati. Ore kur të jesh ti gati, jo kur të vij shenja se unë shenjën bëj tani një sms dhe më thotë mua nesër.

Qytetari – Mirë

Sekseri– Do mos rëndohesh kot.

Qytetari – Mirë, mirupafshim, o daje mirupafshim!

Sekseri– More vesh ti, kur të jesh ti gati thuaj dajës jam gati

Qytetari – Mirë pra mirë, ore i kam marr borxh shkova tek baba ore

Sekseri– Po jo me llap me rob, me ba llapa- llapa.

Takimi pas dhënies 500 00 lekeve me dajën Hysni Luzi

Qytetari – Hë mo dajë ça ka ba ai çuni?

Daja i qytetari – Letrat i kanë ba gati, letrën.

Qytetari – Ai po

Daja i qytetari – E

Qytetari – Ti e sheh vetë se një milion e gjysmë ikën do i jap edhe një milion. Festimi ( shoferi i kryetarit) do i marrë këto?

Daja i qytetari – Ai do i marrë pse kush do t’i marrë, do t’i marrë unë?

Qytetari – Po mirë pra se ky përshembull thotë nuk kam besim tek ky tjetri se unë këtë se njoh fare.( Klodin).

Daja i qytetari – Ai është Festimi

Qytetari – Mirë pra, shoferi apo jo

Daja i qytetari – Po

Qytetari – Si e ka mbiemrin ai?

Daja i qytetari –Ku di gjë

Qytetari – Apo frikohet Klodi

Daja i qytetari – Po s’tregojnë o vëlla ça flet? Ai të jep letrën tek dora, ja ky është personi të thotë.

Qytetari – Kur të thotë ai për të shkuar në Tiranë.

Daja i qytetari – A e dëgjova ça të thanë?

Qytetari – Po mirë, mirë se e dëgjova atë.

Daja i qytetari – E lloqe, mbrapashtesa nuk dua

Qytetari – Mirë , mirë se atë dua Festimin përshembull se ai është shoferi i kryetarit ( shefit të komisariatit të policisë Kavajë)

Daja i qytetari – Po ai është

Qytetari – Më tha atë ditë Klodi, më tha është shoferi po thashë …

Daja i qytetari – Ai është!

Qytetari – Se në telefon, as s’e kam numrin

Daja i qytetari – Ai, ai është

Qytetari – Po mirë

Daja i qytetari – Shoferi, se numrin e atij s’e kam as unë.

Qytetari – Mos na bëj ndonjë proçkë se ku e njoh unë Klodin, merr ndonjë letër fallco a ku e di unë na e fut kështu

Daja i qytetari – Letra do të dali prej andej ( policisë).

Qytetari – Mirë pra

Daja i qytetari – Do shihet letra një herë , kujt është kjo vulë, kush e ka shkruar këtë letër.

Qytetari – Mirë pra atë dua unë.

Daja i qytetari –Eh

Qytetari – Festimi ai është kryesori apo jo? Ato i hanë me një vend, është puna e atyre ça bëjnë ma

Daja i qytetari – Të bëjnë ça të duan, kokën hangshin ishalla! Për çfarë erdhe ti sot?

Qytetari – Vetëm me taku dajën. Shumë mirë, dajë po iki pra

Daja i qytetari –Kur do vish ti?

Qytetari – Unë me të thënë të drejtën parmbrëmë kam fol me kalamajtë. Unë për ato 300 000 tani sonte a nesër

Daja i qytetari – Ti s’di gjë kur i bien ai?

Qytetari – Tani kur të lajmëroi …

Daja i qytetari – Ai do të thotë ty o babë shko e merri filan vend do të thotë

Qytetari – Po, po pres ata dy ditë ishte shi në Greqi ene kështu. Unë po iki tani

Daja i qytetari –Po mirë kur të lajmërojë ty, hajde vetë.

Qytetari – Se të ishte me të pa Festimin ta jep Festimi në dorë, po unë nuk e njoh Festimin?

Daja i qytetari – Ça do ii jepje Festimit ti?

Qytetari – Ato ( lekët) apo ja jep vetë Klodi thua ti?

Daja i qytetari – Do bisedosh me të do jemi prezentë ne të dy.

Qytetari – Edhe ai do vijë ( Festimi)?

Daja i qytetari – Them se po se ai atëherë

Qytetari – Po atë dua, të vij Festimi se të paktën i hy kësaj gjëje. Se ky i ka hy ndoshta, ku kam besim tek ky unë. Unë dua të vij Festimi dhe o Festim, ej të dha vëllai një milion e gjysmë, na edhe një milion të tjera se unë kam hy në borxh, tani vetëm kur të dal rrugëve. Unë dua të jetë festimi atë ditë, thuaj Klodit t’i jap paret në dorë edhe mbaroi puna.

Daja i qytetari – Kishë ardhur në mëngjes

Qytetari – Ça të bëj unë?

Daja i qytetari –Iku ku kapen ata, ikën për Tiranë i tha ec

Qytetari – A ma bën mua fotokopjen?

Daja i qytetari – Ai do të dorëzoj letrën kryesore ty, jo fotokopjen

Qytetari – Mirë pra, të më japi letrën i jap lekët

Daja i qytetari –Edhe një herë po të them, do të japi letrën kryesore, jo fotokopjen.

Qytetari – Ti më the mbrëmë, do të jetë edhe Festimi

Daja i qytetari – Duhet të jetë edhe ai të thashë . Po pse ne e komandojmë Degën e Brendshme

Qytetari – Mirë, mirë çdo njeri e di vetë

Daja i qytetari –Nuk komandojmë shtetin, janë shteti o vëlla.

Qytetari – Ti di të paktën kush është , kush ma ka ba? Ndoshta ka bërë ndonjë fallco, më q… me nder

Daja i qytetari – Po kush është fallco?

Qytetari – Se unë nuk e njoh Klodin

Daja i qytetari – Po pse unë një herë kam mbaruar punë me këtë. Ku gjendet vula e policisë? Kush e bën këtë?

Qytetari – Po ndoshta ka ardhur që një vit ( ekspertiza e shenjave të gishtave) e ka ruajtura ai i madhi

Daja i qytetari – Jam memec, nuk di gjë

Qytetari – Po derisa sa Rifati (oficeri i krimeve) tha shenja e gishtit ka ardhur këtu. Ai ndoshta e ka fshehur

Daja i qytetari – Jam memec, nuk di gjë!

Qytetari – Pse thashë ta takoi Festimin vetë or çun t’i thoja i more këto dy e gjysmë, kush do më çoj mua në Tiranë, t’u ballafaqoja me të. Se të ishte vetë Festimi, unë i mora o vëlla do të ndihmoj unë. Mua s’më thotë kryetari hajde të ndihmoj unë

Daja i qytetari – Kryetari ty?! Të vidhen lekët në pyll unë s’e marr vesh këtë punë

Qytetari – Po ça të them unë

Daja i qytetari – Pse e di unë, unë jam në shtëpi time. Po ta di unë të them ja tek e ke, kape.

Qytetari – Po unë atë kam frikë se më jep një emër tjetër për tjetër dhe thotë Shyqe emrin ta tregova . Dhe thotë ndiqe vetë. Ça të bëj unë? I ikën dy milion e gjysëm Shyqos edhe gjashtë e gjysmë ( u vodhën) I ikën nëntë milion lekë. Na letrën tani, gjëmojë vetë thotë, ku të shkoj unë? Atje në Tiranë unë? (vjen sekseri Koldi ). Hajde pra

Sekseri– Isha duke folur me Festin pra

Daja i qytetari – Ça tha Festimi?

Qytetari –Çfarë Festi është ky, ky tha mbrëmë do vij Festi

Sekseri– Dëgjo vëllain këtu

Qytetari – Hë

Sekseri– Festi është në Tiranë. Festi nuk takon njeri. Hajdutin o shoku e ke një çik problem do të bie si bombë. S’ke për ta besuar

Qytetari – Po pse di gja a si?

Sekseri– Si do që të jetë puna unë të garantoj vetëm për një gjë, në qoftë se ky do me thotë tani do ma konfirmoi me anë të sigurimit të sendeve ti mundet ti marrësh lekët brenda muajit. Ore ai nuk takon njeri, ai edhe këtë burrë që e ka takuar dy herë ( dajën e qytetarit) e ka taku, ka nejt në makinë nuk ka zbritur fare, mua më ka thënë kur ke këste gjë, mos më prezanto fare merre e mbaro punën vetë edhe mbaroi loja

Daja i qytetari – Po, po, po ndihma e tij është

Sekseri– Po dakord pra, se është ndihma e tij, po nuk del njeri në skenë ashtu sikurse mendoni ju, se janë zyrtare, se edhe ai burri i huaj atje i ka një çik

Daja i qytetari – Po mirë, po lekët si mund t’u merrkan?

Sekseri– Problemi rri urtë sikur je e mos u ndjej më. Ke fut dajën, ke futur gjithë këtë burrë këtu. Unë them 99% ke për të marrë lekët. Më ke dhënë dy milion e gjysmë lekë.

Qytetari – Unë dua prej teje të më japi letrën, t’i jap ja ku i kam, a shef ti? Unë dua letrën në dorë e mirupafshim. Pa letër unë s’jap lekë sot.

Daja i qytetari –Do marrësh letrën, të japësh lekët.

Sekseri– Unë kisha bërë në men kështu, e do me burrni, me të pru letrën ty e me vra veten. Gjashtë e gjysëm të kanë marrë, gjashtë e gjysëm do marrësh . Për lekët ok me mu, e ke mbyll historinë e lekëve. Tani ai burri i huaj e ka letrën e kupton?

Qytetari – Po

Sekseri– ( Merr dikë në telefon) Klodian Gagu nga Kavaja ju shqetëson, si je, unë nuk jam nisur akoma do nisem së shpejti. Ok takohemi te Shkëmbi Kavajës? Ok, gjithë të mirat mirupafshim! Po ja do t’i marrë kartën me vete këtij zotërisë. Ok, gjithë të mirat mirupafshim! Ke fotokopjes të kartës identitetit me vete?

Qytetari –S’kam

Daja i qytetari – Po kartën e ke me vete?

Qytetari – Po

Sekseri– Ku do ta bëjmë një fotokopje?

Daja i qytetari – Kush është ky personi?

Sekseri– Po ky tha pra Festi

Daja i qytetari –Mos është për punën e lekëve

Qytetari –Po unë po prisja për punën e letrës more vëlla

Sekseri– O zemra ime, nuk ka lidhje me letrën fare kjo pjesë. Kjo ka të bëj me lekët që do marrësh t’i mbrapsht. Ka lidhje me lekët që do të kthehen ty, prandaj duhet karta. Se letra është.

Qytetari – Atë du letrën, ti mu letrën, unë lekët ty ene…

Sekseri– O zemra ime letra është. Problemi është se unë duhet me shku me taku prapë këtë person. Këtu është halli të mbarosh punë ti

Daja i qytetari – Këtu bëhet llafi të marrësh lekët pra. Se kollaj me të dhënë një letër në dorë, shko ku të dush ti.

Qytetari – E ka Festimi

Daja i qytetari –E, ti nuk do i dorëzosh lekë njeriu, pa marrë letrën. Jam ngatërruar edhe unë prej teje

Sekseri– Kemi këto dy variante, o letrën për të gjet hajdutin e për të fjetur gjumë,o letrën me marrë ndonjë lekë. E do letrën kur të vij burri huj e të vish ta marrësh?

Qytetari – Po pra

Sekseri– Ti më ke ardhur me një milion lekë mu e ti thua më kërko letrën. Tashi si them me ma pru në ëhatsapp mu dhe ta marr një milionëshin. I them ma nis në ëhatsapp, shkoj e printoj e të them kjo është letra e mbaroi filmi, ma nis me ëhatsapp. E donë letrën e të mos bësh veprime të tjera në Durrës për të marrë ato gjashtë milion e gjysmë lekë apo e donë të mbaroi punë komplet një herë, si e donë more vëlla?

Qytetari – Letrën unë dua të di emrin kush ma ka ba. Letrën për Zotin më mirë marr letrën të pres këtu.

Sekseri– O letra është në Tiranë, s’ka letrën Klodi o shoku. S’ja jep Klodit njeri letrën o shoku. Letrën ia marr unë atij, po të më kishe thënë në mëngjes Klodi ma bjer një çik letrën ene se do vishe tij ja ku e ke letrën e mbarofshim punë. Letrën e ka Gaja në Tiranë nuk e di se kur vjen vjen në darkët vonë, vjen në orën pesë apo nuk vjen hiç. Se zakonisht ai po ik në Tiranë, ai nuk vjen njeri në Kavajë ma.

Daja i qytetari – Merr letrën atij pësonit ça është shkruajtur aty, ta lexoi vetë se me shkollë është dhe ja tek e ke

Qytetari – Më bjer letrën o Klod

Sekseri–Ore more letrën me mu s’ke punë

Qytetari – Mirë

Daja i qytetari – Në rregull

Sekseri– Prit ditën e diel.

Qytetari – Unë atë dua mo Klod kush ma ka ba

Sekseri– Mbas marrjes letrës të shtrëngoj dorën mirupafshim nuk njihemi më bashkë. Ai që të ka vjedh shtëpinë është polici o zemër.

Qytetari – Po ku di gjë unë o Klod kush është

Sekseri– Polic pra është . ( Merr në telefon Festimin) o vëlla do ta lemë këtë muhabet se , ok në rregull hajde mirupafshim. U mbyll kapitulli o vëlla ishalla vjen sonte ai që nesër të marrësh letrën.

Daja i qytetari – Letra ka dalë prej atje. Ka dalë prej ekspertizës dhe e ka ai letrën, as unë jo, as ky jo ( Klodin). Do letrën në dorë, do të dish hajdutin, hajduti është nji ky këtu. Letrën e ka Festimi.

Qytetari –Ene do ta japi tu, a jep vetë tani çdo bëj?

Daja i qytetari – Ba vaki s’ma jep letrën mua pa lekët.

Qytetari – Pa lekë? Ça të them unë?

Daja i qytetari –Ça të thuash ti, m’i le mua lekët

Qytetari – E

Daja i qytetari – Edhe të marrë letrat, letrat në dorë.

Qytetari – Unë këtu i kam lekët

Daja i qytetari – Në rregull unë do vij të bi letrat në dorë ty.

Qytetari – Ç’është ba?

Daja i qytetari – Ç’është ba, problemi është t’i do marrësh lekët. Ato punë janë duke ba, ata qenkan grup një herë. Me emra nuk t’i tregoj.

Qytetari – Nuk di gjë

Daja i qytetari – Do marrësh lekët javën që vjen.

Qytetari –Ça të them unë o dajë

Daja i qytetari – Ça të thuash ti? Për një mijë vjetër s’ke për t’u qa me ato ti. Është duke punuar ai me ato.

Qytetari – Festimi?

Daja i qytetari – Festimi me ato. Kanë pranuar që t’i japin lekët.

Qytetari – Të mos mashtroi ty edhe mu?

Daja i qytetari – Do marrësh lekët

Qytetari – Vëllai Klodit unë s’i besoj

Daja i qytetari – Do marrësh lekët një herë po të them.

Qytetari – Ata m’u më mashtrojnë.

Daja i qytetari –Si thotë ai, Festimi që i ka thënë Klodit. Për mua gjasme më ka bërë robin e vet, donë lekët apo duan hajdutin? Qe dua hajdutin?

Qytetari – Po letrën pse s;ma jep mo dajë? Do e japi letrën tani?

Daja i qytetari –Qe do letrën, do letrën apo hajdutin?

Qytetari – Unë dua lekët ne e bam me letër

Daja i qytetari – Po mirë hajdutin do apo donë lekët?

Qytetari –Po ta di unë kush është, qysh m’i jepka mua lekët hajduti?

Daja i qytetari – Qysh kujto ti ka njeri lekë tepër t’i japi prej xhepit ty ore?

Qytetari – Atë pra

Daja i qytetari – Lekët e hajdutit që të ka marr ty.

Qytetari – Ta di kush është?

Daja i qytetari – Kryesori është ai me kapele që ka qenë tek ti ( polici)

Qytetari – Po kështu tha atë ditë, do marrë edhe letrat edhe lekët

Daja i qytetari – Kryesorja është letra, letra i ka zbulua

Qytetari –Po mirë të më japi letrën, një copë letre unë e dua o djalë.

Daja i qytetari –Një herë pot ë them letra i ka zbutu se kush janë. Edhe ka ra kështu tani, më fal se të jap lekët kokë më kokë sa I kam marrë.

Daja i qytetari –Po do I marrësh pra. Kaq muhabeti

Qytetari –Po Festimi se takuam ne

Daja i qytetari –Festimin as unë se kam taku, ka ngelë në Tiranë u ka ba rrumpall atje. Llafet e Festimit janë ato, javën që vjen do marrësh lekët.

Qytetari –Çarë ditë

Daja i qytetari – Çarë ditë, tani kur t’ja marri atyre.

Qytetari –Se mos ta bëj kështu, shtymë, shtymë

Daja i qytetari – Do ja japi Bardhi lekët ( oficeri I krimeve ) do ja japi Festimit, Festimi pastaj thërret këtë dhe mua ja ku i kini lekët, kaq

Qytetari – Edhe emrin të ma jap një çik letrën

Daja i qytetari –Ç’e do emrin?

Qytetari – Jo, jo unë pa emër nuk lëviz. Ta di unë

Daja i qytetari – Po mora lekë, nuk më bi në mendje kush është ai

Qytetari –Ta di

Daja i qytetari – Po ky është kryesore edhe një herë po të them. Ore edhe një herë po të them do lekët apo…

Qytetari – Të dy i dua

Daja i qytetari –Ça më duhet hajduti mu ore?

Qytetari – Jo unë e dua

Daja i qytetari – Ato sa janë, sa ishin sipas asaj që pashë unë…

Qytetari –Unë e dua o dajë.

Daja i qytetari – Edhe letrën e marr

Qytetari – Unë atë dua prej teje letrën si dija

Daja i qytetari – A nuk i donë lekët ë?

Qytetari – Po ta di a ka rëndësi kush është filani edhe me letër.

Daja i qytetari –Ça do bësh me letrën?

Qytetari –Ta mbaj ta kem kujtim

Daja i qytetari –Ta kesh kujtim?

Qytetari –Kot, ore kot .Klodi kështu ka thënë do të jap lekët edhe letrën dhe unë lekët në dorë.

Daja i qytetari – Edhe një herë po të them letra i ka zbulo ekspertiza .Eshtë kry ato i ke 5 – 6 veta në bashkëpunim.

Qytetari –Edhe emrin të ma japi aty edhe mirupafshim

Daja i qytetari –Emrin e ka shkraujtur ekspertiza s’e kam shkruajtur unë

Dorëzimi i letrës dal nga policia shkencore kundrejt 2,5 milion lekëve

Qytetari – Këtu isha këtu tek xhamia.

Daja i qytetari – (telefonojnë sekserin) jemi tek K… poshtë

Sekseri – Erdha

Qytetari – Do ta marr letrën?

Daja i qytetari – Do ta japi ai letrën, të kishe ardhur që dje e kishe marrë letrën

Sekseri – Hë mo

Daja i qytetari – Po ti nuk do pishë ndonjë gjë?

Sekseri – Nuk du gja. Ta hapim një herë tani

Qytetari – Ta hapim të shohim një herë

Sekseri –Urdhëro, do shkruash një çik më poshtë

Daja i qytetari – E lexon

Qytetari – Po, po Akt Inspektimi. I mbajtur sot me datën 5 në prani të komisionit të inspektimit shkencorë me kryetar Ilmi Gjokuta, anëtar Anton Lleshi e Vasil Vanxheli i konstatuar mbi grabitjen e ndodhur në banesën e shtetasit Shyqyri Xhafa. Konfirmim e grabitësit rezulton që shtetasi Eugert Mataj është fajtor mbi grabitjen. Ky akt ekspertimi i dorëzohet Prokurorisë Tiranë për shpalljen në kërkim të autorit. Kryetari I komisionit Ilmi Gjokuta.

Sekseri – Tani janë dy gjëra të tjera I do lekët mbrapsht tani, si do lekët?Tani dy llafe burri i ndajmë shapin nga sheqeri tani. Apo jo o daj si thua?

Daja i qytetari –Ky thotë se nuk i dua

Qytetari – Më shkonte në mëndje se ky njeri nuk është. Ça të them unë

Sekseri –Tani do shkruash këtu emrin tënd, datën e sotme do shkoj në Tiranë kjo. Do t’i bësh një fotokopje kësaj. Kur të marrësh lekët, ta mbyllim kështu sikur është e t’ja japim burrit huj. Edhe të marrim lekët ishalla nga java që vjen të marrësh lekët. Letra ja ku është

Qytetari – Kjo është origjinalja?

Sekseri – Origjinalja e kanë pru ato, se kam ber unë. Tani çfarë veprim të bëj unë më thua?

Qytetari – Do e mbaj këtë unë

Sekseri – Tani të hymë të marrim lekët pa bërë zhurmë. Kjo është çështja tani.

Qytetari – Lekët këtu i kam o vëlla

Sekseri – Lekët do t’i lësh tani. Në qoftë se hymë me marrë lekët, hajde të hymë me marrë lekët. Një milion e gjysmë do të marrin ata që do të ndihmojnë. Do marrësh pesë milion mbrapsht

Daja i qytetari – Zgjidhe e merr tani.

Qytetari – Siç e kam ba, këtë do ta mbaj unë?

Sekseri – O zemra ime do shkruash që jam dakord, do ja jap burrit huaj këtë unë. Do shkruash këtu që jam dakord me marrë lekët. Se do t’ja tregoi burrit huj këtë.

Qytetari –Bjere mua letrën bjere, fute letrën brenda (në zarf)

Sekseri – Problemi është se do ta takoi prapë burrin e huaj, ata duan lekët tani.

Qytetari – Mirë, mirë unë ja ku i kam.

Sekseri – Po ta do t’i lesh, po thashë të marrësh lekët mbrapsht. Një fotokopje të kësaj do ja le unë dajës.

Qytetari – Po me mbajt këtë origjinalen?

Sekseri – Jo, jo origjinalja do të shkoj. Si do mbash origjinalen. Nuk bëhet fjalë për origjinalen

Daja i qytetari –Ti bësh një fotokopje ta kesh me vete ose ta mbaj unë.

Sekseri – Ta mbaj daja deri në momentin që do vish të marrësh lekët. Merr këtë letrën bëje një fotokopje mbaje ti një dhe kur do të zbresësh poshtë? Do vish të marrësh lekët, ja ta marrë një herë në telefon. Alo hë vëlla ça bane?Mirë, unë jam me këtë tani , jo, jo origjinali nuk bëhet fjalë me ja dhënë . Tani kur do të vij ky për të marrë lekët? Ok më datën 20 thua, ok, ok ciao rrofsh. Me datën 20 thotë, origjinalin mos ja jep më tha mu. Këtu shkruaj emrin tënde, Jam dakord për kthimin e shumës së grabitur.

Daja i qytetari – Letra do rrijë atje sipas asaj?

Sekseri – Do e marrë ai, do e marrë ai. Do I bësh një fotokopje do e mbash ti deri në momentin që do marrësh lekët. Këtë mos e bëj zë me njeri fare se na prish gjithë terezinë e punës. Na ngatërron me këto gjëra na ndan plumbi deri me vrasje. Tani erdhëm në finale ishalla do Zoti merr ato lekë, mos u ndjej fare ma as kush ta bëni as kush s’ta bani

Qytetari – Po ku rri ky apo se njeh?

Sekseri – S’e njoh fare.

Sekseri – Unë e di kush e ka shkruajtur, kjo më intereson mua. Hiqe origjinalen. Me datën 20 ky të zbres poshtë, se i thashë letrën po e mbaj unë i thashë . Me datën 20 do zbresësh poshtë të marrësh lekët. Mos bani za me njeri kaq tha. Mbyll gojën, mbyll gojën se na q… nanën.

Qytetari – O Klod dëgjo pra

Sekseri – Do më vrasësh me robtë

Qytetari –Dëgjo pra, 1,2,3,4,5,6,7,350,370, 390, 400

Sekseri – A i ke numërua?

Qytetari – 400 prit o vëlla prit

Daja i qytetari – Ule dorën ma poshtë

Qytetari –1,2,3,4,5,500, 1.2.3.4.5, 600,1,2,3,4,5, 700,1,2,3,4,5, 800,1,2,3 u banë 800 e..

Sekseri – Vazhdo

Qytetari –1,2,3,4,5

Sekseri – Një milion

Qytetari – 1,2,3,4,5 I kam numëru gabim

Sekseri – Bjeri ti numëroi unë

Qytetari – I kam numëru gabim po hë.

Sekseri – 1,2

Qytetari – tre e gjysëm, katër

Sekseri – Numëroi edhe një herë ti?

Qytetari – Në rregull?

Sekseri – Më dalin mangët

Qytetari – Mangut, ça flet ti ore?

Sekseri – Më dalin 30 000 lekë .Numëroi një herë mos i kam numëru unë gabim po hë

Qytetari – Ça flet?

Sekseri – Ça ka aty?

Qytetari – 1,2,3,4,5,6, 350,370, 390, 400

Sekseri – 400

Qytetari –1,2,3,4,5, 500

Sekseri – 5

Qytetari – 1,2,3,4,5

Sekseri – 60 000

Qytetari – 60 000, 1,2,3,4,5, 70 000

Daja i qytetari – 70 000

Qytetari –1,2,3,4,5,80 000

Daja i qytetari – 80 000

Qytetari – 1,2,3,4,5.

Sekseri – 90 000 vazhdo

Qytetari – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Sekseri – I kena numërua gabim. Thash pra se thashë ç’ne më dolën gabim.

Qytetari – Faleminderit t’u bafshin hajër!

Sekseri – Dëgjo tani mbyll gojën

Qytetari – Po mirë pra letrën ma jep atë

Sekseri – E ka daja ta mbaj daja fotokopjen deri në momentin, Hysë se i thashë se e kam unë. Deri me datën 20 ti do rrish kështu. Do vish me datën 20 do marrësh lekët dhe në p…s.. kësaj letrës mbasandaj.

Ndërhyn SHÇBA-ja