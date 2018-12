Fermerët i “merr lumi”, investimin pas emigracionit e shkatërroi Vjosa

Një serrë luleshtrydhesh është ndërtuar në Kafaraj të Fierit nga tre vëllezër pas 18 vitesh në emigracion. Mondi Ahmataj kujdeset për serrën. 42-vjeçari, 5 vitë më parë, u kthye nga Greqia.

“Kam shkuar 16 vjeç në Greqi. Kemi bërë shumë sakrifica atje, por e pashë të arsyeshme që të kthehesha në vendin tim dhe të investoja këtu”, tregon Mondi.

10 milionë lekë investuan tre vëllezërit për serrën e tyre me zanatin që kishin mësuar në emigrim, por nuk gjetën atë që ëndërronin: “Vite të gjata në Greqi dhe menduam që lekët e grumbulluara t’i investonim në Shqipëri. Vitin e parë ishte mirë, vitin e dytë doli lumi dhe lekët e vitit të parë i lamë. Vitin e tretë u goditëm sërish dhe u prish prodhimi. Vjet doli dy herë lumi”.

Vështirësitë e kanë lodhur, aq sa fermeri mendon rikthimin në emigrim. Ai thotë se nuk ka marrë ndihmë as nga pushteti vendor dhe as nga Ministria e Bujqësisë: “Jam bërë pishman 100 herë që jam kthyer në Shqipëri. Po ta kisha i vetëm investimin, do ta kisha lënë dhe do të kisha ikur prapë atje ku isha”.

Në Fier, si 42-vjeçari Mondi Ahmataj janë me qindra fermerë që përpiqen të kultivojnë luleshtrydhe, por që mungesa e kanalizimeve dhe argjinaturave rreth Vjosës u shkatërron investimin dhe çdo vit ata e nisin nga e para dhe me borxhe./ Top Channel