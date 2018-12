Familja Ademi bëhet me shtëpi të re, surpriza e gjermanit me plis

Elvis Naçi udhëtoi drejt fshatit Dobratin të Kosovës. Këtu banon familja Ademi. Ardhja e Elvisit ka një qëllim. Inagurimin e banesës se te, të premtuar afër festave të nëntorit.

Në një atmosferë të gëzueshme familja u fut në banesën e re. Isufi, kryefamiljari kishte më shumë shpresë sesa buxhet për ta ndërtuar atë.

Pas një pune intensive në një kohë të shkurtër, kjo vilë ka mirëpritur familjen, tërësisht e rikonstruktuar. E mbani mend shtetasin gjerman, zotin Gerard, i cili i kishte dhuruar 2000 euro për banesën?

Me plis në kokë ai i ka bërë një surprizë duke e vizituar në banesën e re Isufin. Jë gjerman me zemër shqiptare do ta quanin në studion e shqiptarëve. Famlja e Isufit nuk është e para familje shqiptare që zoti Gerad ka ndihmuar. Për të festuar inaugurimin e shtëpisë së re, të gjithë ja kanë marrë këngës. Gjermani kendon “Xhamadani vija-vija”