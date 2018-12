Europiani, Shqipëria dhe Kosova në një grup, nuk shmanget përballja

Përfaqësuesja e Kosovës U21 do të përballet me Shqipërinë në kualifikime për Kampionatin Evropian, ndërsa përzgjedhësi Rafet Prekazi ka thënë se nuk ka pasur dëshirë të ndodhë kështu.

“Kështu është shorti, nuk kishim dëshirë të binte kështu. U21 ka dhuruar paraqitje të mira dhe nëse i referohemi se kemi shkuar në vazo të katërt, është sukses”.

“Individualisht për lojtarë nuk dua të flas, por kanë treguar veten në fushë, ka qenë paraqitje e mirë dhe nuk është befasi edhe ky short, është grup interesant”, deklaroi Prekazi.

“Kemi ngjitur vazon dhe na ka rënë në grup Shqipëria si rrjedhojë. Me siguri që jemi vëllezër, edhe tani që kemi rënë në një grup. Por jemi dy ekipe dhe as unë e as lojtarët, nuk e konsiderojmë asgjë tjetër përveç një ndeshje futbolli këtë sfidë”, shtoi ai.