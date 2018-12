Erla Mëhilli tërhiqet nga gara për Këshillin Kombëtar të PD-së

Erla Mehilli e cila njihet edhe si zëdhënësja e ish kryeministrit Berisha, ka njoftuar nëpërmet një postimi se është tërheur nga gara për Keshillin Kombetar te PD-se.

Mehilli ka deklaruar se nuk do të kandidojë për arsye të vetat personale.

Postimi i Erla Mehillit

Te nderuar miq,

Per arsyet e mia personale kisha vendosur te mos kandidoja me per ne KK te PD, pas dy mandateve radhazi e zgjedhur ne kete forum. Per kete vendim timin njoftova dje me shume korrektese edhe strukturat drejtuese te Partise Demokratike.

Por sot e pashe emrin tim ne liste dhe ndjehem e detyruar qe te sqaroj miqte e mi dhe sigurisht edhe delegatet qe une nuk do te jem pjese e kesaj gare.

Duke i falenderuar te gjithe per mirekuptimin, i uroj suksese kandidateve te tjere!