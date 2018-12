Erion Veliaj publikon foton e djalit Kajan për herë të parë

Kryetari i Bashkise se Tiranes Erion veliaj ne mbremjen e vitit te ri ka pozuar me djalin e tij Kajan tek sheshi Skenderbej ne Tirane.

Per here te pare kryebashkiaku ka ndare me publikun edhe nje foto te djalit te cilit i ka publikuar edhe fytyren persepari qe pas lindjes.

Veliaj dhe e shoqja Ajola u bene me djale ne shtator te ketij viti.

Postimi i Veliajt: Më në fund e kapëm dhe ne një foto te pema! 👼👪

Teksa jeni duke festuar, pranoni dhe urimet tona nga zemra për një 📅 2019 plot dashuri e mirësi! ❤ Pas darkës me familjen ju presim për festën në 🎠 Sheshin Skënderbej – si familja e madhe e Tiranës sonë të bukur! 💥Përqafime, Kajan, Ajola & Lali Eri 🤗🎄🎁