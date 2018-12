EMRAT/ Këta janë kryetarët e rinj të PD në gjithë Shqipërinë

PD po shkon drejt përfundimit të zgjedhjeve të brendshme në parti duku i rikonfirmuar si forca kryesore politike në Shqipëri, e cila e ka kthyer garën dhe konkurrencën përmes votës së lirë në një spektakël të demokracisë së brendshme.

Pas zgjedhjeve në seksione dhe grup seksione, fundjava që sapo u mbyll shënoi edhe përfundimin e procesit, sipas parimit ‘një anëtar, një votë’, për zgjedhjet e kryetarëve të degëve.

Pas kësaj do të jetë mbledhja e Kuvendit Kombëtar e cila është njoftuar që do të mbahet në datën 15 dhjetor. Këtu do të zgjidhen anëtarët e Këshillit Kombëtar, i cili, sipas statutit të ri, do të ketë 120 vetë dhe do të jetë ky Këshill i ri do të zgjedhë anëtarët e rinj të Kryesisë së PD-së e cila kësaj radhe nuk do ketë më shumë se 25 anëtarë.

Këshilli Kombëtar do të zgjedhë 2 nënkryetarët e rinj, Sekretarin e Përgjithshëm, si dhe 3 sekretarët funksionalë.

Po ashtu, me votë nga këshilli do të zgjidhen direkt 15 anëtarë të rinj Kryesie.

Kryetarët e rinj të degëve të PD-se:

Berat-Gazmend Azizi

Bulqizë-Dëfrim Fiku

Delvinë-Hari Imeri

Devoll-Arben Miza

Dibër-Naim Gazidede

Durrës-Ferdinant Xhafaeraj

Elbasan-Eugen Isai

Fier-Luan Baçi

Gramsh-Kodhel Çala

Gjirokastër-Dasho Aliko

Has-Miftar Dauti

Kamëz-Xhelal Mziu

Kavajë-Isa Sakja

Kolonjë-Viktor Duro

Korçë-Andrea Mano

Krujë-Reshit Merlika

Kukës-Arif Rexhemati

Kuçovë-Vehbi Luzi

Kurbin-Behar Haxhiu

Lezhë-Zef Gjoka

Librazhd-Bujar Vreto

Lushnjë-Myslim Murrizi

Mallakastër-Arjan Llanaj

Malësi e Madhe-Anton KOkaj

Mirditë-Mark Ruçi

Përmet-Elton Hysenshahaj

Pukë-Ferit Ringaj

Pogradec-Seit Myftaraj

Sarandë-Hariz Mema

Shkodër-Xhevdet Amulli

Shijak-Rezart Tusha

Tepelenë-Vladimir Bana

Tiranë 2-Mirlinda Çollaku

Tiranë 3-Gëzim Demushi

Tiranë 4-Ervin Goxhaj

Tiranë 5-Ndriçim Babasi

Tiranë 6-Dashnor Visha

Tiranë 7-Lefter Geshtenja

Tiranë 8-Pëllumb Seferi

Tiranë 9-Saimir Mulgeci

Tiranë 10-Ervin Minarolli

Tiranë 11-Florjan Lila

Vlorë-Genc Dermomemaj

Tropojë-Xhevdet Hoxha

Rrogozhinë-Ferdinant Saraçi

Himarë-Andrea Gjoni

Selenicë-Sezai Balilaj

Këlcyrë-Luan Malko

Urë Vajgurore-Dritan Sula

Divjakë-Julian Gjini

Rosokovec-Gëzim Caushi

Maliq-Donald Kulla

Përrenjas-Arjan Karriqi

Cërrik-Servet Dusha

Belsh-Bedri Qypi

Vau i Dejës-Agim Bushati

Vorë-Pëllumb Brusha

Mat-Arjan Lika

Fushë-Krujë Agron Loka

Memaliaj Esmerald Xhemali