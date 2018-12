Ekzekutimi i shqiptarit, Ngjela: U hoq qafe nga nazistët dhe fashistët

Avokati Spartak Ngjela ka komentuar vrasjen e shqiptarit Petrit Zifle në Korfuz nga një ekstremist i Agimit të Artë.

Në një lidhje direkte në emisionin “Dritare me Rudinën” në News 24 Ngjela deklaroi se acarimi i grekëve vjen për shkak të ngritjes së profilit të shqiptarëve..

“Nuk ka acarim të kotë në Greqi. Acarimi i grekëve vjen me ngritjen e personalitetit të botës shqiptare në Ballkan. Ke parë si thonë këta të paguarit në media që flasin kundër figurave të shquara shqiptare. Kuptohet si luhet kjo. Nuk i bëjnë dot asgjë Shqipërisë as shqiptarëve. Shqiptari është vrarë nga forca naziste, fashiste. Nazizmi ka si substancë të ideologjisë së vet racizmin. Racizmi i tyre s’ka të bëjë me ngjyrën por me kombësinë. E gjithë ajo histori e madhe anti shqiptare tani kuptohet se nuk është bërë kot, është e programuar”, – vazhdoi avokati më tej.