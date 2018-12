Ekstradohet nga Greqia i dënuari për ekzekutim. Emri

Eshtë ekstraduar nga Greqi një përson i cili ishte dënuar nga Gjykatat shqipotare me 16 vjet brug,

Ai është Bardhok Frroku i dëenuar me 16 vjet brug për vrasje me paramendim dhe armëmabjatje pa leje.



Ja njoftimi i plotë i interpol Tirana:

Ekstradohet nga Greqia një shtetas shqiptar i dënuar me 16 vite burg për vrasje.

Nga Specialistët e Interpol Tirana u krye ekstradimi nga Athina/Greqi drejt vendit tonë i shtetasit shqiptar, Bardhok Frroku, 43 vjeç, lindur në Pukë.

Shtetasi Bardhok Frroku ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë e ka dënuar me 16 vjet burgim për veprat penale “Vrasje me paramendim” dhe ” Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”, parashikuar nga nenet 78 dhe 278 të Kodit Penal.

Si rezultat i bashkëpunimit të Interpol Tirana me Interpol Athinën, u bë i mundur arrestimi dhe ekstradimi i tij nga Greqia drejt vendit tonë.