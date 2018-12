E parandjeu tragjedinë!, Miley Cyrus e dinte se do ti digjej shtëpia nga zjarri

Gjatë tragjedisë që ndodhi në Kaliforni afërisht një muaj më parë, u dogj dhe shtëpia e këngëtares së njohur Miley Cyrus.

Ajo humbi shtëpinë e saj, si pasojë e zjarreve gjigande që përpinë një pjesë të vendit. Në një intervistë me gazetarin Ryan Seacrest, ajo promovoi këngën e saj më të re me titull “Nothing Breaks Like a Heart”, ku kishte folur për një shtëpi të djegur.

“Kjo shtëpi e djegur, nuk ka mbetur më asgjë. Ka vetëm tym dhe të dy e dimë mirë” -këndon këngëtarja.

Miley tregoi se kënga është shkruar shumë kohë përpara se shtepine e saj ta përpinin flakët.

“Ne kemi punuar përreth 1 vit e gjysmë për këtë album. E di që nuk është mënyra më e mirë për ta bërë publike, sepse është vërtetë një çmenduri që e shkruajta këtë këngë me Mark Ronson, shumë kohë përpara se të humbja shtëpinë time në Malibu. Ishte një koiçidencë e frikshme” – tregon Miley.