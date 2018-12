Universiteti i Shkodrës ka deklaruar se plotësuar kërkesat e studentëve protestues, por ata janë sensibilizuar tashmë me studentët e Tiranës.

Në rast se nuk do të plotësohen kushtet e tyre, atëherë studentët e Shkodrës do të udhëtojnë nesër në drejtim të Tiranës në mbështetje të tyre.

Nje vendim i tille duket i papritur persa kohe qe qeveria nuk ka bere asnje reagim ne lidhje me kerkesat e studenteve vec thirrjeve te kryeministrit per tu ulur e per te dialoguar.