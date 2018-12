E FUNDIT/ Studentët bëjnë me dije masat ekstreme: Prindërit pa punë, do bllokojmë çdo universitet

Të ndarë në 3 grupe, studentët vazhdojnë protestën e tyre për arsimin e lartë.

Pavarësisht se Rama e quajti përcarje, studentët kanë deklaruar për mediat se ishte vendimi i tyre që të ndaheshin në tre grupe, një pjesë tek Kryeministria, një pjesë tek Ministria e Brendshme e një pjesë tek Zogu i Zi.

Studentët kanë paralajmëruar se protesta e tyre nuk mbyllet me kaq.

Ata kanë deklaruar se prindërit e tyre do të bojkotojnë punën e tyre dhe do bllokojnë masivisht hyrjet në universitete.

Studentët kanë lajmëruar nëpërmjet mediave se nuk ka përçarje, por ata kanë vendosur që të ndahen në disa grupe, pasi një pjesë do të zhvendosen para Kryeministrisë, qindra kanë bllokuar rrethrotullimin e ‘Zogut të Zi’ dhe një pjesë e turmës do të mbetet para Ministrisë së Arsimit.

“Ditën e nesërme prindërit tanë do të bojkotojnë punën në institucione shtetërore dhe private. Do të shkaktohet një ngërç shtetëror. Do ta detyrojmë jo vetëm Ministrinë e Arsimit por edhe kryeministrin që t’i përgjigjet kërkesave të studentëve. Do të bllokohen dyert e Universiteve”, tha një prej studentëve për mediat. /Lajmifundit.al