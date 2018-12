E FUNDIT/ Kërcënoi me luftë Ramën, ja kur vendoset dënimi për Berishën

Maxhoranca ka rrëzuar draftpropozimin e opozitës për Vetingun në Politikë, me 74 vota kundër, 52 pro, ndërsa 10 deputetë të tjerë nuk morën pjesë në votim.

Basha u shpreh nga foltorja se sot me votën “PRO” apo “KUNDËR”, do të shihet se kush e do e kush jo vetingun.

Pas votimit të draftpropozimit të Partisë Demokratike për Vetingun në politikë, me 72 vota “PRO” u votua Arben MAlaj për postin e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, ndërsa kryetari i Kuvendit njoftoi mbledhjen e Byros së Kuvendit në orën 18:30, ku do të shqyrtohet kërkesa e grupit të PS-së, për përjashtimin e ish-kryeministrit Sali Berisha dhe kryedemokratit Lulzim Basha, nga punimet e Parlamentit.