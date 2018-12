‘Dora e Zotit’ apo gabim i Google? Shihni çfarë është fotografuar në Kishën e Laçit

Nuk janë të pakta rastet ku në Google Maps mund të shohësh pamje të pazakonta, skena krimi, skena komike dhe jo vetëm.

Por, nëse do të kërkoni “Kisha e Laçit” në këtë aplikacion, do të haseni me një çudi të madhe.

Siç duket ekspertët nuk janë treguar të kujdesshëm në bashkimin e pamjeve dhe në një stol, ku shihet e ulur një vajzë është fotografuar një pamje e çuditshme.

Pranë vajzës, shihet se është ulur një person, po për çudi i janë kapur vetëm këmbët.

Kjo pamje në fakt ka habitur pjesën më të madhe, pasi në shumicën e rasteve kemi parë skena të pazakonta, por të kapura komplet dhe jo një rast i tillë.

Po ju çfarë mendoni?