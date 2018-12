Digjet makina e biznesmenit, kamerat filmojnë gjithçka

Një natë më parë një makinë e një biznesmeni është djgur në Shkodër, tek vendi i quajtur Rruga e Gjanë në Shkodër.

Mjeti në fjalë është në pronësi të shtetasit Ergyst Kullolli, një biznesmen i njohur në qytetin e Shkodrës bashkë me familjen e tij.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 2:34 të mëngjesit kur mjeti është djegur nga një person i paidentifikuar ende nga policia. Kjo nuk është ngjarja e parë për biznesmenin Kullolli sepse para 6 ditësh teksa po shkonte në shtëpi në orët e mbrëmjes është goditur pas koke nga një person i paidentifikuar dhe ka rënë në tokë pa ndjenja.

Biznesmeni mban mend vetëm disa hapa dhe asgjë më shumë sepse menjëherë ka humbur vetëdijen. Pasi është dërguar në urgjencën e spitalit rajonal të Shkodrës ka marrë mjekim ndërsa ka disa shqetësime në duar dhe kokë si shkak i goditjes. Pas 6 ditësh biznesmeni Kullolli përballet me një tjetër ngjarje të rëndë. Kësaj here mjeti i tij që ndodhej i parkuar përpara dyqanit që ka tek “Rruga e Gjanë” është djegur me benzinë.

Së fundimi është arritur të sigurohen edhe pamjet e momentit të djegies së mjetit në fjalë. Një person afrohet qetësisht tek makina tip “Passat” me targë AA 628 BF dhe e lyen me lëndë djegëse. Pasi sigurohet se në rrugë nuk ka lëvizje menjëherë i vë flakën mjetit dhe largohet me shpejtësi. Ky moment është fiksuar nga dy kamera të sigurisë të subjekteve.

Ergyst Kullolli dhe familja e tij kanë një pikë lëndë ndërtimi tek “Rruga e Gjanë” ndërsa posedojnë edhe një hotel të tyrin në plazhin e Velipojës. Ata deklarojnë se asnjëherë më parë nuk kanë pasur probleme apo konflikte ndaj janë të shtangur nga këto ngjarje të njëpasnjëshme.

Biznesmeni shkodran ka deklaruar se atij tashmë i rrezikohet jeta pas këtyre dy ngjarjeve radhazi ndërsa ka kërkuar një angazhim shumë më të madh të forcave të policisë për të zbardhur këto sulme ndaj tij që i rrezikojnë jetën.

Dyshimet e para të familjes Kullolli edhe pse nuk kanë asnjë konflikt janë për shkak të konkurrencës për bizneset që kanë. Policia ende nuk ka zbardhur asnjërën prej këtyre dy ngjarjeve.

Pak ditë më parë u dogj makina e Arta Shirokës, menaxhere në një Call Center. Mjeti i saj është vjedhur në hyrje të qytetit gjatë natës dhe është djegur në lagjen “Rus”, tek vendi i quajtur “Vajguri”. Fillimisht u tha se është defekt teknik por pas ekspertizës nga zjarrfikëset u vërtetua se ai mjet është djegur me lëndë djegëse. Ngjarjet kriminale në Shkodër vazhdojnë të jenë të pranishme duke rrezikuar jetën e qytetarëve si në këto raste të fundit./BW/