Denoncimet/ Çfarë po ndodh në Lushnje?

Në Lushnje kanë plasur vjedhjet.

Qytetarët kanë denoncuar faktin se hajdutët janë bërë njësh me policinë.



Ata kanë denoncuar këto ngjarje tek ish-kryeministri Sali Berisha.

Denoncimi i plotë i ish-kryeministrit Sali Berisha në Facebook:

Në Lushnjë policë dhe banditë janë një!

Lexoni mesazhet e qytetareve lushnjare dixhital! sb

Pershendetje doktor!!! Ne lagjen Karbunar te qytetit te Lushnjes ka 1 jave qe behen vjedhje dhe bastisen banesat.

Policia e shtetit sot na tha qe duhet te organizoheni vet si komunitet per te ruajt banesat dhe pronat. Me kete veprim qe ato bejn do te thote qe jane bashkpunetor.

Shpresoj ta publikoni se vetem te ju kemi besim se policia eshte krahun e hajduteve. Gjithe te mirat

Mirmbrema jam nje qytetare nga lushnj kam hapur nje agjensi turistike ne lushnje, sote ne zyren time eshte paraqitur nje inspektor i policis kriminale i quajtur Mikel ?umbraku i cili pa proces verbal nga prokurori ka hyre ne zyren time me dhune dhe ka kontrolluar kamrat qe un kam ven per te mbrojur aktivitetin tim dicka qe eshte gje private.

I cili kur ka hyre brenda ne zyre ka ushtruar dhune psikologjike ndaj puntorit tim dhe me pas me nje USB ka mare ca i ka dash qefi ne kompjuter in qe kam vendosur kamerat, dhe kur ai ka mar ca i ka dashur qefi ka equr prizat e kompjuterit dhe kamerave, ju lutemi cmunde te them per kete shtete te fulliqur ku ne jetojm, me falni per shqetesimin uroj te jeni mire dhe gezuar festat e funde vitit