Dashuronin të dy Griseldën, zbulohet motivi i ngjarjes së rëndë në Laprakë

Një 19-vjeçar nga Tropoja e banues në Tiranë dyshohet të jetë autori i atentatit ku mbeti e vrarë adoleshentja Griselda Gjikola e u plagos i dashuri i saj, Erjon Benga, në Laprakë.

Burime nga Policia thanë se është bërë shpallja në kërkim e shtetasit Robert P., si dhe po punohet për identifikimin e një personi tjetër që e ka ndihmuar gjatë dhe pas ngjarjes. Forcat e Policisë së kryeqytetit kanë ushtruar kontroll në disa banesa, të prindërve dhe të të afërmve të të dyshuarit, por deri në orët e vona të mbrëmjes nuk është arritur të gjendet.

Ndërsa nisur nga deklarimet e dëshmitarëve dhe disa personave të njohur të 23- vjeçarit të plagosur, Benga, i dyshuari ishte konfliktuar me këtë të fundit për shkak të 17- vjeçares Gjikola, të cilën e pëlqenin të dy. Madje, në momentin që autori i dyshuar ka mësuar se vajza që ai pëlqente ishte lidhur me Erjon Bengën, ishte konfliktuar edhe fizikisht me të disa ditë më parë.

Nga ndërtimi i skenës së krimit, nisur nga deklarimet e dëshmitarëve dhe këqyrja e kamerave të sigurisë, Policia dyshon se 19- vjeçari Robert P. e ka pritur çiftin sa të dilte nga lokali ku po pinin kafe, pak metra larg vendit ku ata kishin parkuar makinën. Në momentin që i ka parë duke u futur në makinën tip “Mercedez Benz”, me targa AA 266 MS, ai është afruar duke qëlluar të paktën 4 herë me armë zjarri, shkruan Panorama.

Nga këqyrja e automjetit, ekspertët kanë arritur në përfundimin se objektiv i atentatit ka qenë 23-vjeçari Erjon Benga, që mbeti i plagosur. Autori ka qëlluar nga xhami i pasmë i makinës në krahun e shoferit, ku ndodhej i plagosuri, por plumbat kanë goditur edhe 17-vjeçaren që ndodhej në sediljen e parë.