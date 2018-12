Bora Zemani bën dedikimin plot dashuri për “shokun e ngushtë”

Moderatorja Bora Zemani ka sot një arsye të madhe për të festuar.

Djali i saj Arbori feston 4-vjetorin dhe mami Bora ka bërë një dedikim plot dashuri për vogëlushin.

Ajo ka publikuar një foto ku shfaqet e veshur me rroba festive bashkë me Arborin, ndërsa shkruan se ai është dhurata më e bukur që mund t’i jepte Zoti.

“Fiks para katër vitesh erdhe në botën time! 12/12/2014 Faleminderit Zot për këtë ditë! Djali im, shoku im i ngushtë, thesari im, dhurata më e bukur! Nuk ta them dot më fjalë sa të dua. Uroj vetëm shëndet e lumturi për ty! Happy birthday my all! #blessed”

Moderatorja Bora Zemani dhe babai i Arborit, DJ Vin Veli i dhanë fund historisë së tyre të dashurisë vitin e kaluar.

Pak muaj më parë Bora u shpreh se djali i saj është arsyeja përse Vin Veli është gabimi më i bukur i jetës dhe do të vepronte njësoj sikur të kishte 1 mijë jetë të tjera.