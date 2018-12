Bashkia sfidon protestuesit, shemben dhjetë banesa tek Unaza e Madhe

Ne kohen kur një pjesë e banorëve të Unazës së Re që kanë ndërtimet pa leje, por që kërkojnë shpronësim të plotë vijojnë protestën, në krahun tjetër vijon puna për zhvendosjen e shtyllave të ndriçimit, bimësisë që gjendet në aksin e rrugor nga Pallati me Shigjeta deri te Dogana dhe prishjen e banesave që preken nga projekti.

Pas Ukë Çelkolajt, i cili pranoi të prishte vetë dy objektet e tij të ngritura në gjurmën e Unazës, të tjerë banorë janë ndërgjegjësuar dhe kanë vendosur të bashkëpunojnë me Bashkinë e Tiranës dhe ARRSH-në, duke zhvendosur mobiliet dhe materialet elektroshtëpiake dhe duke bërë vetë çmontimin e objekteve, njofton bashkia e Tiranës.

Pas Çelkolajt një tjetër banor ka zhvendosur të gjitha mobilimet e biznesit të tij dhe ka nisur të rrëzojë vetë objektin pa leje që gjendet anës aksit kryesor të rrugës dhe që preket nga zhvillimi i projektit. Ndërkohë që edhe të tjerë banorë që kanë objekte pa leje në këtë segment kanë nisur gjithashtu largimin e mobilieve apo pajisjeve te tjera shtëpiake nga godinat e ndërtuara pa leje, duke i hapur rrugë tashmë makinerive të IMT-së së Bashkisë së Tiranës që të vijojë me prishjen e tyre.

Deri më tani në këtë zonë janë prishur më shumë se 10 objekte pa leje. Paralelisht me këtë proces ndërmarrjet bashkiake kanë vijuar punën edhe me çmontimin dhe zhvendosjen e të gjitha shtyllave, ndriçuesve dhe pemëve që gjenden në këtë aks rrugor. Sipas bashkisë, puna po kryhet kryesisht gjatë orëve të natës, në mënyrë që të mos bëhen pengesë për qarkullimin e automjeteve. Bashkia e Tiranës dhe ARRSH-ja deklarojnë se kanë ofruar shpronësim sipas parashikimeve ligjore për banorët që i kanë ndërtimet me leje, ndërsa për gjithë të tjerët ka ofruar banesa sociale pa afat ose bonus strehimi për 3 vite. Por banorët që i kanë ndërtimet pa leje kërkojnë shpronësim të plotë duke vijuar protestën prej 28 ditësh.