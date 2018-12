Basha sfidon hapur Ramën: Ke frikë? Pse se pranon Vettingun

Basha tha sot se mazhoranca nuk e pranon vettingun në politikë pasi për shumë prej anëtarëve të saj ky do të ishte fundi i karrierës politike.

“Të nderuar qytetar këta nuk e duan vettingu për një arsye të thjeshtë, për shumë prej tyre është fundi i karrierës politike, por për Shqipërinë ky është fillimi i çlirimit të parlamentit, qeverisjes, të zgjedhjeve dhe të ekonomisë.

“Dua t’i bëj këtë apel të fundit që ta kalojnë këtë test moral, ta kalojnë këtë vetting në vetvete që është vota e sotme, këta që janë në të majtë, dhe të bashkohen me ne për të votuar amendamentet kushtetuese duke ju dhënë mundësinë që propozimet për ligjin e vettingut t’i bëjnë vetë e t’i sjellin vetë, ne do ti votojmë, me një kusht që të kenë miratimin e Komisionit të Venecias.

Të gjitha, mekanizmin e vettingut, propocionalitetin dhe çdo masë tjetër do ta pranojmë siç do ta propozoni ju një qoftë se ju votoni sot amendamentin kushtetues, me një kusht propozimet tuaja të kalojnë dhe të marrin miratimin e Komisionit të Venecias. Fjala është për ju”, u shpreh Basha.