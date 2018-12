Basha paralajmëron publikimin e një afere tjetër kriminale të qeverisë Rama

Në mbështetje të banorëve të Astirit ka shkuar në mbështetje sërish kryedemokrati Lulzim Basha dhe disa deputetë të opozitës.

Ai u shpreh se janë dy krime të konstatuara tek Unaza e Re, ndërsa shtoi se një krim i tretë do të publikohet në ditët në vijim nga Partia Demokratike.

“Tek Unaza e Re janë konstatuar dy krime. I pari është ai i korrupsionit të zyrtarëve të lartë duke filluar nga Kryeministri. Në të 3 lotet po bëhet një vjedhje shumë e madher. Dhe krimi i dytë është ai i pastrimit të parave dhe veprës penale.

Në këtë aferë është përfshirë Afrim Qendro, si një ndër njerëzit më të besueshëm të Edi Ramës, është përfshirë Policia e Shtetit dhe ajo Bashkiake me dhunimin e qytetarëve, IKMT, QKR, dhe Bashkia e Tiranës. Kjo e fundit ka korruptuar disa banorë për t’i shërbyer për propagandë, sikur ata po prishin vetë shtëpitë e tyre”, – tha Basha.

Më tej ai tha: “Është përfshirë edhe një krim i tretë i përfshirjes së Erion Veliaj dhe Edi Ramës, në manipulimin e planit urbanistik.

Këtu plani është të vidhet dyfish, 40 milionë euro nga projekti dhe dhjetëra milionë nga prishja e banesave për ndërtimin e pallateve për të pastruar paratë. Brenda ditësh do të dalin të tjera detaje për këtë aferë të re. Partia Demokratike po punon prej ditësh për këtë”.

Më tej ai tha: “Edi Rama ka edhe prokurorinë. Që prej një viti e ka kapur nëpërmjet Arta Markut, e cila ka 6 javë që hesht për këtë Projekt. Është e njëjta Arta Marku që urdhëroi arrestimin e protestuesve të Kukësit.

Nëse nuk do të ishte vendosmëria e banorëve dhe mbështetja e opozitës, sot këtu do ishte gërmadhë, dhe gjithçka do ishte e mbuluar. Nuk ka njeri që nuk e kupton se këtu kemi të bëjmë me një vjedhje të madhe, me një hajdutëri të hapur, që vetëm prokuroria nuk e kupton”.

Në vijim kryetari i PD-së u kërkoi prindërve dhe të gjithë qytetarëve që të bashkohen në protestën e studentëve për të njëjtin interes.

“Ftesë ndaj prindërve të studentëve, qytetarëve shqiptarë, demokratëve dhe çdo organizate, por jo të asaj kriminale të Rilindjes, që të bashkohen për interesin e përbashkët”, – tha ai.