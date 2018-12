Banorët e Unazës së Re me hunj dhe lopata: Hajdeni shembini po ua mbajti

Banorët e “Unazës së Re” dhe mbështetësit e tyre kanë shpërndarë një video me anë të së cilës ata thonë se do përzënë gjithkënd që do të përpiqet të shembë banesat e tyre.

Në video shfaqen një grup protestuesish ku secili prej tyre mbajnë në duar bishta veglash duke i ngritur lart.

“Hajdeni po ua mbajti e shembini”

Sot gjatë paradites, banorët e Astirit kanë dal sërish në protestë për të penguar punën e kompanisë për shembjen e objekteve.

Ata kanë përzënë edhe fadromën që kishte ardhur për të vijuar punimet. /Lajmifundit.al