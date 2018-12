Baba për herë të dhjetë

Komediani i njohur, Eddie Murphy u bë baba për të dhjetën herë. 57-vjeçari dhe e fejuara e tij australiane, Paige Butcher u bënë prindër të fëmijës së tyre të dytë, të premten më 30 nëntor.

Të afërmit e aktorit e konfirmuan lajmin duke zbuluar edhe peshën e foshnjës. “Të dy, nëna dhe fëmiu janë në gjendje të mirë”, tha një i afërm. Eric Murphy, djali i parë i Murphy-t, të cilin e ka me të dashurën e atëhershme të tij, Paulette McNeely tani është 29-vjeç. Christian Murphy, 27-vjeç është djali i tij i dytë, me partneren Tamara Hood. Murphy ishte martuar me modelen, Nicole Mitchell në vitin 1993.

Ata kanë katër fëmijë nga martesa e tyre 13-vjeçare, Miles Mitchell Murphy, 25 vjeç, Bria Mitchell, 28 vjeç, Shayne Audra Mitchell, 23 vjeç, Zola Ivy, 18 vjeç dhe Bella Zahra, 16 vjeç. Ata ishin ndarë në vitin 2006.

Murphy pastaj kishte filluar lidhjen me këngëtaren e Spice Girls, Melanie Brown që rezultoi me lindjen e vajzës së tyre, Angel, 11-vjeçare.