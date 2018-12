Asnjë kërkesë e plotësuar, Nikolla tenton të gënjejë studentët

Ministrja e Arsimit Lindita Nikolla ka ndërmarrë dy hapa për t’u hedhur hi syve të studentëve protestues.

Së pari, i ka njoftuar ata se “sipas kërkesës suaj” do të ngrihen grupe të posaçme pune, me përfaqësues të këshillave studentore për vlerësimin e tarifave të studimit, të kushteve të banimit dhe buxhetin e arsimit dhe se brenda vitit 2019, studentët do të pajien me kartën e studentit.

Pas kësaj, Nikolla ka vrapuar për në godinat e studentëve tek Inxhinjerit e Ndërtimit, për të luajtur farsën tjetër: me veshje mbrojtëse, ka inspektuar ecurinë e rikonstruksionit të godinave, që sipas saj po bëhen si miniapartamente për studentët.

Megjithatë, pavarësisht nga këto ecejake të hallakatura të ministres, protesta përpara Ministrisë së Arsimit vazhdon me intensitet deri në konkretizimin e kërkesave të studentëve.