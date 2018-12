Një 24-vjeçar shqiptar ka rënë në prangat e policisë italiane për posedim të paligjshëm të një arme.

Shqiptari me iniciale H. M., u përpoq që t’i largohej policisë por u kap pas një ndjekje të shkurtër në këmbë në një fshat pranë Altamuras.



Gjatë kontrollit në momentin e arrestimit, shqiptarit iu gjet arma tip Beretta 7.65 dhe një sasi e vogël kanabisi.

I riu shqiptar u transferua në burgun e Materas, ku edhe do të presë datën kur do të dali para gjykatësve për t’u përballur me dënimin.