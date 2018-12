Në 2015 u arratis nga policia në Tiranë, kapet pas tri vitesh i kërkuari në Itali

Policia njoftoi te dielen se një 29-vjecar i dënuar nga drejtësia italiane me 10 vite burg për vjedhje me armë dhe dhunë, është arrestuar këtë të dielë nga policia. Bledar Zefi, nga Fushë-Arrëzi, do të ekstradohet në Itali për të vuajtur dënimin me burg për veprat penale për të cilat akuzohet.

I kerkuari Bledar Zefi është një emër i njohur, pasi në 2015-n pasi u arrestua u arratis nga komisariati nr.3 i Policisë në Tiranë.

Ne kohen qe po kryheshin procedurat në dhomën e shoqërimit, Zefi u kërkoi efektivëve ta shoqëronin për në tualet. Në këtë moment ai shtyu policët, duke mundur të dalë nga komisariati dhe të kapërcejë traun e gardhit që rrethon oborrin (lexo këtu).

Bajram Elezi dhe Ajsela Hajdini u akuzuan asokohe për shpërdorim detyre dhe u arrestuan pasi personi që shoqëronin ato, Bledar Zefi, asokohe 26 vjec, iu iku nga duart.

Diten e hënë, Zefi do të dalë para gjykatës për t’u njohur me kërkesën e autoriteteve italiane për ekstradimin e tij dhe vuajtjen e dënimit atje.