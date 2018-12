Aplikimi i policëve për llotarinë amerikane/ LSI akuza Ramës

Kërkesa e lartë e policëve për t’u larguar nga vendi duke plotësuar llotarinë amerikane, ka sjellë reagimin e kryetarit të Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili.

Në një postim në “Facebook”, Vasili fajëson kryeministrin Rama për situatën e krijuar në Shqipëri gjatë qeverisjes së tij.

Ai shton se çdo ditë më shumë për Edi Ramën në krye të qeverisë është e keqe për këdo, pasi nën qeverisjen e tij më të qetët kanë qenë trafikantët dhe kriminelët.

Postimi i plotë:

Per turpin e Edi Rames 80% e policeve kane aplikuar per llotarine amerikane.

Per faqen e zeze te Edi Rames 70% e familjeve te policeve jetojne nen minimumin jetik.

Ne ditet e errta te Edi Rames shqiptaret kane qene me te pasigurte se asnjehere,pronat e tyre me te rrezikuara se kurre,familjet me te shqetesuara se asnje here.

Me te qetet dhe te sigurtet ne ditet e Edi Rames kane qene vetem trafikantet dhe kriminelet.

Ne ditet e zeza te Edi Rames shqiptaret e kane pare lirine,dinjitetin te neperkembur dhe policine te demoralizuar,te varfer dhe te percmuar e neperkembur dhe jo si mbrojtjen e tyre..

Cdo dite me tej e Edi Rames eshte dite e keqe per kedo.