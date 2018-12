Amerika ultimatum Rusisë

Sekretari amerikan i Shtetit, Mike Pompeo, tha se Rusia ka 60 ditë afat për të përmbushur detyrimet nga Marrëveshja e Armëve Bërthamore (INF).

Përndryshe, tha Pompeo, SHBA do të braktisin marrëveshjen. Siç tha ai, Rusia mashtron në kontrollin e armëve të saj.

Pompeo thotë se nuk ka më kuptim që SHBA të jetë vendi i vetëm që do të respektojë INF, dhe se vendet evropiane do të informojnë në lidhje me hapat e tyre të ardhshëm, raporton Reuters.

“Ne i bëjmë thirrje Rusisë që të kthehet urgjentisht në pajtim të plotë dhe të verifikueshëm”, tha Pompeo.

“Tani është dorën e Rusisë nëse ajo dëshiron për të ruajtur Traktatin e INF”.

Përndryshe, Pompeo theksoi se SHBA do të pëzulloj INF, duk i dhënë afat Rusisë 60 ditë.

“Gama e raketave është një kërcënim të drejtpërdrejtë për kontinentin e Evropës”, tha Pompeo, duke iu referuar raketave ruse “SSC-8” dhe 9M729.