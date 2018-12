Ambasada amerikane bën tjetër deklaratë të fortë për gjyqin e Emiljano Shullazit

Ambasada amerikane ne Tirane ka ndjekur me vemendje procesin gjyqesor ndaj Emiljano Shullazit ne gjykaten e Krimeve te Renda. Selia diplomatike e SHBA ka bere disa deklarata ne lidhje me kete proces, por zv.ambasadori në Detyrë Daniel Koski, ka folur dje serish ne lidhje me kete ceshtje.

“Më 13 nëntor, Gjykata e Krimeve të Rënda dënoi Emiljano Shullazin dhe grupin e tij. Është e lehtë të gëzohesh për atë vendim. Por ne duhet të festojmë edhe vetë procesin. Kishte diçka të thjeshtë dhe të thellë në atë proces, pavarësisht zhurmës që e rrethoi. Në fund, ishte diçka e zakonshme.

Prokurorët paraqitën çështjen e tyre, gjykata e prezumoi të pandehurin të pafajshëm dhe lejoi një mbrojtje të fortë, dhe gjykatësit dhanë vendimin bazuar mbi faktet dhe ligjin. I pandehuri ka gjithashtu të drejtën e apelimit.

Kjo duhet të ndodhë në një sistem drejtësie që vepron nën sundimin e ligjit. Kjo duhet të na japë shpresë të gjithëve ne”, ka thene zyrtari amerikan.

Pak jave me pare Shullazi dhe grupi i tij u denuan nga gjykata e krimeve te renda ne Tirane per tri akuza.