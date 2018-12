Alarm! Shqiptarët në Greqi: Po na paralizojnë me gjilpëra të skaduara

Gazetari, Shpëtim Zinxhiria, prej kohësh mbështet emigrantët shqiptarë që jetojnë në Greqi. Së fundmi ka ngritur një problem mbi gjendjen e mjerueshme të kushteve në burgjet greke ku vuajnë dënimin mijëra shqiptarë.

Sipas asaj që raportojnë të burgosurit, në burgjet greke të sëurëve u injektohen ilaçe të skaduara.

Postimi i Plotë i Zinxhiriajt:

Te denuarit ne Greqi : Ne spitale ilace dhe gjilpëra të skaduara, aq sa na paralizojne e na bejen sakat. Ambasada nuk na përgjigjet në telefon.

Janë thirrje që dalin nga qelite e një burgu në Greqi, thirrje të bashkëatdhetarve tanë që vuajnë dënimet dhe bien në vesh të shurdhër, aq sa kur marrin dhe kërkojnë ndihmë me anën e telefonit ambasada shqiptare nuk përgjigjet. Janë thirrje që u bënë mbrëmjen e shkuar. Ata më folën mbrëmë për kushtet e këqia më kërkuan që të publikojë për çka ata ndeshen në këtë burg. Për atë punonjës bythpambukë të Ambasadës që jo vetëm nuk shkojnë por as nuk i ngrene telefonin. Por…!

“Për një dhëmballë me cuan ne klinikën e burgut ku për 12 ditë të tëra më dhanë ilaçe të ndryshme të skaduara dhe më bën gjilpëra sa u paralizova. Nuk haja dhe nuk pija me mbanin vetëm me gjilpëra. Me ra të fikët dhe pas tre oresh nuk po kuptoja se ku ndodhesha. Më kujtohet se pas vdekjes se shqiptarit nga Vlora, vdiq edhe nje tjeter i denuar shtetas grek në godinën Delta në izolim, aq sa u tremba dhe unë. Jemi të vetëm dhe askush nuk interesohet.



Dy te vdekurit vdiqën nga doza e tepërt e ilaceve. Askush nuk ka ardhur keto vitet e fundit të na shohë. Javen e kaluar nga telefoni i burgut mora ne telefon ambasadën në katër numrat që ajo disponon, por nuk u përgjigjen pasi jemi të dënuar. Unë edhe ne këtë moment po vuaj.kërkojmë ndihmë se po na vrasin në mënyrë barbare.

tek shkruaj këto reshta më kujtohet veprimi humanitar i konsullates shqiptare te Selanikut ku i coi te burgosurve veshmbathje e ushqime, ndërsa bythpambukët dhe hipotamët në konsullatën shqiptare ne Athine nuk ngrene telefonin dhe jo më te shkojne ne burgun ku vuajnë denimet shqiptaret.