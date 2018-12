Alarm! Rrëmbehet jashtë banesës biznesmeni i njohur

Alarm ne policine e Pireut pas denoncimit te familjes se nje biznesmeni te njohur, i cili eshte rrembyer nga persona ende te paidentifikuar, jashte baneses se tij.

Mediat greke, shkruajne se behet fjale per biznesmenin N. M., emer shume i fuqishem nder biznesmenet ne kete vend, me ekskluzivitet ne markat e pijeve qe sjelle nga jashte, por edhe si furnizues i anijeve.

Ai eshte gjithashtu edhe president i një klubi në Pire. Autoritetet e policisë po shqyrtojnë të gjitha mundësitë e rrembimit, qe nga biznesi tek konfliktet qe mund te kete pasur.

Sipas deshmive, ai është përballur me katër persona me veshje me stampën e dukshme EKAM, ndërsa më mes të rrugës e kanë futur me forcë në një makinë tip ‘Volkswagen’.