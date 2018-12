Aktori i Portokalli del publikisht me të dashurën pas shumë thashethemeve

Aktori i Portokalli Rezart Veleshnja ka dale per here te pare ne publik me te dashuren pas shume tashethemeve ne media per jeten e tij private.

Ai ka prezantuar te dashuren e tij ne Instagram me shenimin: “Ujku ujku ujku u bë nami me portalet, por në fakt kjo është ajo që unë kam ndjekur kam studiuar edhe kam dashuruar tha Sander mafishja! Tani u bëra vet mafishe pas kësaj! Të dua bebi im”.

Aktori Rezart Veleshnja njihet per rolet e tij popullore gjate viteve te fundit ne Portokalli.

Pas largimit te Agron LLakajt, ai shpesh ka imituar Sali Berishen ndersa imitimi i fundit me i famshem eshte ai i Arian Canit./lajmifundit.al