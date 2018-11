Zyrtare: takimi Thaçi – Vuçiç, më 8 nëntor në Bruksel

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të takohet me Presidentin e Serbisë Aleksandër Vuçiç me datën 8 nëntor. Lajmi është njoftuar nga zyra e shefes së diplomacisë europiane, Federica Mogherini.

“Në takim pritet që dy liderët ta konfirmojnë gatitshmërinë e tyre për të intensifikuar punën për të arritur një marrëveshje të dyanshme për normalizim, e cila është kyce për rrugën evropiane të këyre dy shteteve”, thuhet në njoftim.

Takimi pritet me interes brenda dhe jashtë Kosovës, pas debateve të forta që kanë lindur në Kosovë, Shqipëri dhe arenën ndërkombëtare pë idenë e Thaçit për shkëmbimin e territoreve me Serbinë, për të arritur njohjen e pavarësisë së Kosovës.