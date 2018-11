Zgjidh një simbol ëngjëllor, lexo mesazhin që të vjen nga qielli për javën e ardhshme

Zgjidhni një imazh engjëllor dhe merrni mesazhin tuaj! Numri1/ Ju nuk duhet të keni më frikë: Ëngjëlli vjen tek ju për t’ju thënë që nuk duhet të keni frikë, duhet ta vlerësoni kohën tuaj, sepse asgjë nuk zgjat përgjithmonë. Gjithashtu, përpiquni të mos i mbani lotët, sepse pastrojnë shpirtin tuaj.

Merrni përgjegjësi për problemet tuaja, sepse ata do t’ju bëjnë më me përvojë dhe nuk do të keni frikë nga vetmia, sepse kurrë nuk do të jeni me të vërtetë të vetmuar.

Numri 2/ Një mesazh i ditëve të lumtura: Ky kryeengjëll vjen tek ju për t’ju kujtuar se, pavarësisht nga rrethanat, njerëz të lumtur dhe të suksesshëm janë ata që, ndërsa bien, ngrihen, shërojnë plagët e tyre dhe përparojnë me vendosmëri dhe dëshirë për të përmbushur gëzimin dhe prosperitetin.

Detyra jote është të kuptoni se duhet ta lini derën hapur, madje ta hapni atë plotësisht ose ta mbyllni plotësisht, sepse në dyert gjysmë të hapura mund të hyjë vetëm gjysma e lumturisë.

Numri 3/ Mesazhi i ndryshimit: Ky ëngjëll ju kujton se dhimbja nuk është kurrë e përjetshme, këto ditë të këqija kalojnë dhe njerëz të mirë gjithmonë vijnë. Nuk ka asgjë të përhershme.

Gjithçka ndryshon, gjithçka zhvillohet, gjithçka transformohet. Për këtë arsye, detyra juaj kryesore është të jetoni me vendosmëri dhe entuziazëm dhe të rimbushni energjinë tuaj që do t’ju lejojë të përktheni ëndrrat tuaja në realitet dhe t’i transformoni të gjitha përvojat tuaja të kaluara në gëzim!