Zemra e një nëne kërkon ndihmën e shqiptarëve: Pa ju djali nuk jeton dot

Kjo është Afërdita Baculi. Prej tre muajsh endet korridoreve të spitalit. Lotët i janë tharë, shpesh herë është edhe e pavetëdijshme, nuk reziston dot më, herë-herë harron edhe se ku ndodhet, kjo për shkak se djali i saj i vetëm, Musai, po lufton me jetën.

Fati 15 vjeçarit, Musa Baculi, do të merrte tjetër rrjedhë më 19 gusht 2018, kur bashkë me dy shokë të tij, shkon në Zallin e Bardhë në Shirokë për tu larë, por që nuk mundi të dalë dot nga uji.

“Në atë moment nuk e di çfarë kam bëre prej hallit, nuk më kujtohet, kam qenë shum keq”, tha Baculi.

Prej 3 muajsh djali ndodhet në gjendje të rëndë në Reanimacion në Spitalin Rajonal të Shkodrës. Afërdita nuk ka çfarë të bëjë asgjë, ajo rri e pret, pret që ai të bëhet më mirë. “Rri e shikoj tek dera, dua që ai të çohet sa më shpejt, por Zoti e di lartë. Do jepja jetën për të, të gjitha organet e trupi do i jepja. Ç’më duhet jeta pa të?”, -rrëfehu nëna.

Mjekët këtu nuk kanë çfarë të bëjnë më asgjë, e vetmja mundësi dhe shpresë për adoleshentin është dërgimi i tij në Xhenova të Italisë. “Kemi shpresë ta dërgojmë në Itali, na kanë dhënë mjekët shpresë”.

Por kurimi i 15-vjeçarit jashtë vendit, është tepër i kushtueshëm, shkon rreth 50 mijë euro. Afërdita është krejt e vetme, nuk ka askënd tjetër, ndaj edhe kërkon ndihmën e shqiptarëve. Duke kërkuar ndihmë ajo tregon edhe historinë e saj të dhimbshme. “Jam e ndarë nga burri prej 7 vjetësh. Ju lutem ta shpëtojmë djalin ta çojmë në Xhenova. Djali është jeta ime”, -shprehet ajo por lotët mezi e lënë të flasë. Zemra e nënës digjet për djalin e saj, shpirti i dhemb nga frika se një ditë mund ta humbasë. A do të munden vallë shqiptarët t’ia rikthejnë Afërditës, Musain?