Fatmir Xhafaj ka folur per doreheqjen por nuk ka dhene shpjegime per veprimin e tij sesi u largua nga detyra pak dite me pare.

I pyetur pas seancës për dorëheqjen, ish-Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj tha se ka folur boll për këtë çështje pa dhënë as një sqarim tjetër mbi arsyet.

Xhafaj tha: Kam folur aq shumë sa nuk ka kuptim të flas më. Nuk është faji im që nuk kupton. Mirupafshim!