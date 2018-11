Vokshi sulmon Ramën dhe Veliajn, kanë urdhëruar të dhunohen në mënyrë ç’njerëzore gratë

Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi ka lëshuar akuza kundër kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliajt dhe kryeministrit Edi Rama.

Në një deklaratë për mediat Vokshi ka thënë Veliaj nuk ka takuar asnjë prej banorëve të ‘Unazës së Re’.

“Në këtë ditë të shenjtë, në këtë ditë të shënuar për të gjithë shqiptarët unë do doja fillimisht të përcillja urimin tim për të gjithë shqiptarët kudo janë për festën e Flamurit dhe Çlirimit, me simbolin kuqezi që duhet të jetë shenja e unitetit dhe bashkimit të të gjithë shqiptarëve.

Për fat të keq, në këtë ditë të shenjë, në ditën e 26 të protestës qindra protestues që përfaqësojnë mijëra familje të cilëve, jo pushtuesi, por Edi Rama dhe Erion Veliaj, po ju cënon të drejtat e tyre kushtetuese, të drejtat ligjore, të cilat mbrohen edhe nga konventat europiane, siç është e drajta për strehim, e drejta për një jetë normale.

Për fat të keq, në këtë ditë që duhet të ishte dita e bashkimit, kemi nëna, fëmijë, të moshuar, të cilëve po ju cënohen dhe dhunohen çdo ditë nga dhuna institucionale dhe shtetërore shtuar këtu edhe dhunën policore”, – ka vazhduar ajo.

Më tej ajo është shprehur se me urdhër të Edi Ramës dhe Erion Veliajt janë dhunuar në mënyrë ç’njerëzore gra, janë dhunuar burra, qytetarë dhe nuk janë kursyer edhe ndaj të miturve, 13 apo 17 vjeçarë.

“Por ai nuk ka marrë një gjë parasysh, që kauza e këtyre qytetarëve, e protestues është e drejtë dhe do të triumfojë mbi dhunën e Ramës dhe Policisë. Meqë Erion Veliaj nuk i kishte bërë mirë llogaritë dhe u kthyer përsëri në origjinë, tek intriga dhe mashtrimi.

Dje me Veliajn nuk kanë qënë protestuesit, nuk kanë qënë banorët. Këta në foto janë rrogëtarë dhe marrin urdhërat e Erion Veliajt. Veliaj krijon intriga dhe është kryemashtrues. Po mundohet tani të dizinformojë dhe të mashtrojë opinionin public dhe banorët por këto nuk di tia arrijë dot.

Shpreh keqardhjen si kryetare e Komisionit të Medias, që televizionet kombëtare, me minuta të tëra janë në lajme propagandën dhe mashtrimet e Veliajt ndërkohë që protestën e mbulojnë në censurë. Ju ftoj ju që të hetoni për këtë dhe të informoni publikun. Ju ftoj mediat që të hetojnë për projektin.

Etja për pushtet dhe korrupsioni ka arrësuar sytë e qeveritarëve pasi për 2 kilometra rrugë do kushtojnë 40 milionë dhe kjo është vjedhje. Rama dhe Veliaj duan të shkatërrojnë qindra banesa të ndërtuara me gjak dhe djersë për dekada të tëra për të ndërtuar klientët e tyre pallate ku fitimi i qeveritarëve të jetë i madh”, – ka treguar Vokshi më tej.

Kurse në përfundim të fjalës deputetja e PD-së ka thënë:

“Së fundmi, si nënë e dy vajzave dua që në këtë ditë të solidaritetit dhe bashkimit të shqiptarëve të ftoj të gjithë qytetarët e Tiranës të bashkohen me banorët e Astirit. Dje ishte teatri, sot është Unaza e Madhe, nëse Rama do na vijë në shtëpitë tona e do të na përzerë sepse do të ketë të tjera interesa klienteliste. Solidarizohuni me këtë banorë se kanë kauzën e drejtë dhe kauzat e drejta gjithmonë fitojnë”.