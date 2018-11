Denoncimi i qytetarit: “Vodafone Albania, rrit me 30 për qind cmimin e paketave mujore”

Kompania Vodafone Albania ka vendosur rritjen e cmimit te paketave mujore te cilat i ofron per klientet e vet ne Shqiperi.

Nje qytetar ka denoncuar kete fakt, duke i shkruar zyrtarisht kompanise ne adresen e saj: Si kunderpergjigje ndaj hetimit per Monopol, keni kaluar ne paketa 30 ditore serish dhe keni rritur edhe cmimet. Dmth, nje pakete qe para 1 viti kushtonte 1000 lek, tani duhet ta blesh me 1300 lek.

Qytetari mendon se kjo eshte rritje cmimi me 30% pa asnje justifikim. Sipas qytetarit, e njejta gje ka ndodhur me konkurrentet e Vodafone fiks ne te njejten kohe, sic ndodhi kur kaluan ne paketa 28 ditore.

Ne te njejten kohe, me 7 korrik, nje tjeter qytetare shkruan ne adresen e Vodafone: nje gje skuptoj pse cdo dite ngreni cmimet kemi cmimet me te shtrejta ne europe te shohesh ne ita 5.9 euro 30 gb internet minuta pa limit me 79 shtete te botes.