Vitore Tusha kandiodate për KLSH, por nuk permbush një kriter

Gjyqtarja Vitore Tusha u propozua ditën e sotme nga Presidenti Ilir meta si kanddidate potenciale për të marrë dretjtimin e KLSH-së.

Por propozimi i Metës do të kalojë në Parlament, i cili do të vendos nëse Tusha do të drejtojë KLSH-në, apo jo.

Për të marrë drejtimin e KLSH-së duhet të përmbushësh disa kritere, një prej të cilave gjyqtarja nuk e plotëson.

Në pikën b, të nenit 20, shkruhet se kryetari i KLSH-së duhet të ketë përvojë profesionale në çështje financiare.

KLSH ka si punë kryesore zbulojë shkeljet financiare të institucioneve shtetërore dhe kjo gjë ngre dyshime nëse Tusha mund ta drejtojë.